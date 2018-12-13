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Diyanet dini istismar eden örgütlere karşı farkındalık yaratacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca, "İkinci 100 Günlük İcraat Programı" kapsamında FETÖ ve DEAŞ gibi dini istismar eden terör örgütlerine yönelik farkındalık çalışmaları yurt içi ve dışında yaygınlaştırılacak
13 Aralık 2018 15:46
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Diyanet dini istismar eden örgütlere karşı farkındalık yaratacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca, "İkinci 100 Günlük İcraat Programı" kapsamında FETÖ ve DEAŞ gibi dini istismar eden terör örgütlerine yönelik farkındalık çalışmaları yurt içi ve dışında yaygınlaştırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "İkinci 100 Günlük İcraat Programı"nda, Diyanet İşleri Başkanlığının program kapsamında yürüteceği faaliyetlere yer verildi.

Buna göre, eğitim merkezleri ile basılan eserler vasıtasıyla daha fazla vatandaşa kaliteli din eğitimi ve hizmeti ulaştırılacak.

FETÖ ve DEAŞ gibi dini istismar eden terör örgütlerine yönelik mücadele kapsamında, yurt içi ve dışında farkındalık faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere din hizmetinin kalitesi artırılacak, konferans ve yayınlarla daha fazla kişiye ulaşılacak.

Ayrıca, plan kapsamında 37 ilde 35 cami ile Kur'an kursu, eğitim merkezi ve müftülük hizmet binasının temeli atılacak. Yapımı tamamlanan 175 cami, Kur'an kursu, eğitim merkezi ve müftülük hizmet binasının da açılışı yapılacak.
Anadolu Ajansı
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