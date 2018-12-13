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Pakistan Anayasa Mahkemesi'ne FETÖ başvurusu

Ülkede FETÖ'nün terör örgütü olarak tanınmasına ilişkin başvuru, Pakistan Anayasa Mahkemesine yapıldı
13 Aralık 2018 15:46
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Pakistan Anayasa Mahkemesi'ne FETÖ başvurusu

Pakistan Anayasa Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ülkede terör örgütü olarak tanınmasına yönelik başvuruyu kabul etti.

Anayasa Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmada Pakistanlı avukat Muhammed Süheyl Sacid'in "Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru" kapsamında verdiği dilekçe görüşüldü.

AA muhabirine konuşan Sacid, temel insan haklarının ihlal edilmesine yönelik anayasanın 184. maddesine göre başvuru yaptığını belirterek, "Türkiye devleti dışında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Asya Parlamentolar Birliği FETÖ'nün terör örgütü olduğunu kabul etti. Pakistan da bu örgütlerin üyesi olarak bu kararı alması gerekiyor ve bir terör örgütünün okul işletmesine müsade etmemesi gerekiyor." diye konuştu.

Konuyla ilgili dilekçeyi 3 Aralık'ta verdiğini ve ilk duruşmanın 5 Aralık'ta yapıldığını hatırlatan Sacid, ilk duruşmada Pakistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Mian Sakıb Nisar'ın mahkemede FETÖ ve örgüte bağlı okullar konusunda Türkiye'den yana tavır sergilediğini söyleyerek, "Başkan duruşmada Pakistan devletini temsil eden başsavcıya, 'Kardeş ülke Türkiye ile ilişkilerimizi şaka mı sanıyorsunuz? Neden hala bu okullar konusunu çözemiyorsunuz?' diye sordu. Bu konunun iki ülke ilişkileri için çok hassas olduğunu ve çözülmesi gerektiğini söyledi." dedi.

Sacid, Nisar'ın bugünkü duruşmada ise okulların Türkiye'deki bir vakfa bağlı olmayıp bir şirket olduğunu iddia eden FETÖ okullarının avukatlarına "Şirket olmanız hükümet ve yargı kararlarından muaf olduğunuz anlamına gelmez." dediğini iletti.

Duruşmada FETÖ'nün terör örgütü olarak kabul edilmesi halinde bir örgütün resmi olarak okul işletemeyeceği ve bu okulların Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) verilmesi konusundaki başvuru da kabul edildi.

Sacid'in sunduğu dilekçede FETÖ okullarının bağlı bulunduğu Çağ Eğitim Vakfı'nın Türkiye'de FETÖ bağlantıları nedeniyle kayyum atanan vakıflardan olduğu, dolayısıyla okulların sahibinin Türkiye olduğu ifadeleri yer aldı.

Muhammed Süheyl Sacid, tarafları dinleyen Anayasa Mahkemesi'nin kabul ettiği dilekçe üzerinden kararını kısa sürede açıklayacağını kaydederek, "Mahkemedeki 3 yüksek yargı üyesi de Türkiye'den yana tavır sergiledi. Kararı kısa sürede açıklamalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Okulların FETÖ kontrolünden çıkarılmazsa burada eğitim alan Pakistanlı çocukların da terör örgütü üyelerine dönüşmesi tehlikesi bulunduğunun ifade edildiği dilekçede, okulların Türkiye'ye devredilmesi halinde kapatılmayacağı, okul olarak faaliyetlerine devam edileceği bilgisine yer verildi.

Anadolu Ajansı
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