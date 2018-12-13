Avrupa Sosyal Haklar Komitesi üyeliğine Yusuf Balcı seçildi

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi üyeliğine Türkiye'den Prof. Dr. Yusuf Balcı seçildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Sosyal Şartı'nın denetim organı Avrupa Sosyal Haklar Komitesi üyeliği seçimlerinin, 12 Aralık 2018'de, Strazburg'da yapıldığı hatırlatıldı.

Türkiye'den aday gösterilen Prof. Dr. Yusuf Balcı'nın, Avrupa Konseyi üye ülkelerinin geniş desteğiyle Avrupa Sosyal Haklar Komite üyeliğine seçildiği belirtilen açıklamada, "Prof. Dr. Balcı'nın, seçildiği Avrupa Sosyal Haklar Komitesi'nin görev alanına giren konulardaki çalışmalarını engin tecrübesi ve bilgi birikimiyle destekleyeceğine inancımız tamdır. Türkiye, kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi ve mekanizmalarına atfettiği önem doğrultusunda Konsey ile yakın iş birliğini sürdürmeye kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

- Yusuf Balcı'nın öz geçmişi

1958 yılında Erzincan'da doğan Balcı, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını ve doktorasını İstanbul Üniversitesinde tamamladı. ABD'deki Temple Üniversitesinde misafir akademisyen olarak görev yapan Balcı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Balcı, 1996-1997 yıllarında Kültür Bakanlığı Bakan Danışmanı, 1999-2003 yılları arasında İslam Kalkınma Bankası Ekonomik Politika ve Stratejik Planlama Bölümünde ekonomist, 2003-2007 yılları arasında Türk Patent Enstitüsü Başkanı, 2007-2009 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı olarak görev aldı. 2009 yılında Başbakan Başmüşavirliğine atanan Balcı, 2009-2012 yıllarında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde profesör olarak çalıştı.

Yusuf Balcı, 2003-2008 yıllarında, Avrupa Patent Organizasyonu (EPO) İdari Konsey Üyeliği, 2005-2008 yıllarında Avrupa Patent Akademisi Yönetim Kurulu üyeliği, 2004-2007 yıllarında Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Koordinasyon Komitesi üyeliği, 2007-2009 yılları arasında da KOSGEB İcra Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna 2011'de Kurul üyesi olarak atanan Balcı, ileri seviyede İngilizce biliyor.