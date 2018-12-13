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Ankara'da 1 metro hattı için ihaleye çıkılacak
Ankara'da havaalanı metrosu için ihaleye çıkılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. 100 günlük eylem planını açıkladı.
Açıklanan eylem planında Ankara'da bir metro hattı için ihaleye çıkılacağı belirtildi.
Ankara Esenboğa havalimanı metrosu için ihaleye çıkılacak.
Hattın toplam uzunluğu 26,2 kilometre olacak.
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