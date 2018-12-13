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İkinci 100 günde 'ulaştırma ve altyapı' atağı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde kara, hava ve demir yollarıyla haberleşme hizmetlerinde gerçekleştirilecek projeler belirlendi
13 Aralık 2018 15:58
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İkinci 100 günde 'ulaştırma ve altyapı' atağı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde, gelecek dönemde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca kara, hava ve demir yollarıyla haberleşme hizmetleri alanında stratejik projeler hayata geçirilecek.

"İkinci 100 Günlük Eylem Planı" kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 35 projenin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Havalimanları, raylı sistemler, otoyollar ve haberleşme hizmetleri gibi alanları kapsayan projeler planda öne çıkıyor.

Buna göre, Kars-Harakani ve Antalya havalimanlarının pat sahalarında yapım ve onarım işleri tamamlanacak ve Tokat Yeni Havalimanı üstyapı tesisleriyle pat sahalarının tamamlanma oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarılacak.

Havalimanlarında uygulamaya alınacak Yabancı Madde Tespit Radarı Ar-Ge Projesi tamamlanarak, İstanbul Atatürk Havalimanı'na "Milli Hava Trafik Kontrolörü Eğitim Simülatörü"nün kurulumu gerçekleştirilecek.

- Kara yollarında otoyol ağı büyüyecek

İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarında 73 kilometre daha yol yapılarak, otoyol ağı 2 bin 815 kilometreye çıkarılacak.

Taşıt işletme giderlerinde tasarruf sağlanması ve yol güvenliğinin artırılması kapsamında 145 kilometre ilave bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplama yapılacak.

Kara yollarında 10 bin 630 metre kısalma ve seyahat süresinde 45 dakika zaman tasarrufu sağlayacak 9 kilometrelik kara yolu tünelinin tamamlanmasıyla toplam tünel uzunluğu 475 kilometreye ulaşacak. 8 kilometre köprü ve viyadük plan döneminde tamamlanarak toplam köprü ve viyadük uzunluğu 582 kilometreye çıkarılacak.

- Raylı sistemlerde projelere devam

Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı bu dönemde hizmete sunulacak. Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı banliyö hatları tamamlanarak işletmeye alınacak.

Ankara-Sivas YHT hattında serimi tamamlanan tek hat uzunluğu 450 kilometreye çıkacak.

Balıkesir-Bandırma hattında sinyalizasyon çalışması tamamlanarak, Bandırma-Manisa hattı elektrikli ve sinyalli, Samsun-Kalın hattı da sinyalli olarak işletmeye alınacak.

Ulukışla-Yenice kesimindeki elektrifikasyon çalışmaları tamamlanarak, Boğazköprü-Ulukışla-Yenice-Adana hattı elektrikli olarak faaliyetine başlayacak.

Demir yolu-kara yolu kesişmesinden kaynaklı trafik sıkışıklığının azaltılması, demir yolu trafik güvenliğinin artırılması amacıyla 9 ilde 10 hemzemin geçit, alt ve üst geçide dönüştürülecek.

Tren Planlama, Projelendirme ve İzleme Sistemleri ve Merkezileştirilmiş YHT Trafik Yönetimi Sistemi uygulamaya konulacak.

- İlk milli dizel elektrikli manevra lokomotifi yolda

Demir yolu sektöründe ihtiyaç duyulan yük vagonları üretilerek raylı sistem yük taşımacılığının artırılması amacıyla 200 adet daha konteyner tipi yük vagonunun imalatı tamamlanacak. 60 Eanoss yüksek kenarlı dökme yük vagonu, 60 Rgns tipi çok amaçlı paletli yük ve konteyner taşıma vagonu olmak üzere toplam 120 yük vagonu imal edilecek.

Hafif raylı sistem araçlarının cer motorlarının yüksek teknolojili yerli üretiminin geliştirilmesi amacıyla metro araçları için 70 cer motor imalatı tamamlanacak.

Yerli ve milli ilk dizel elektrikli manevra lokomotifi üretilecek.

- e-Devlete 116 yeni hizmet geliyor

Konsinye madeni para depoları işletmeye açılacak. 9 adet PTT Para Nakit Merkezi hizmete hazır hale getirilecek.

Uydu iletişim kapasitesini artırmak ve yörünge haklarını muhafaza etmek amacıyla Türksat 5A uydusu Kritik Gözden Geçirme Fazı tamamlanacak. e-Devlet Kapısı'na 116 yeni hizmet aktarılacak.

- Dev projelerde ihaleye çıkılacak

"İkinci 100 Günlük Eylem Planı"nda, yapımları için ihale ilanına çıkılacak ulaştırma projeleri de yer aldı. Kanal İstanbul ile 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli projelerinin ihale ilanları bu dönemde yayımlanacak.

Toplam 246 kilometre uzunluğundaki Aydın-Denizli-Burdur Otoyolu ile Mersin (Çeşmeli)-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun yap-işlet-devret yöntemiyle ihalesi yapılacak.

Halkalı-Çerkezköy Hızlı Demir Yolu Projesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi-Yeni YHT Gar-Fetih Caddesi-Meram Belediyesi Hafif Raylı Sistem (HRS) Hattı, Ankara Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı Hattı, İzmir Halkapınar-Otogar Metrosu ve İstanbul Yenikapı-İncirli-Sefaköy Metrosu yapımı için ihale ilanına çıkılacak.

İstanbul'daki Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metrosu için 72 araç ve İstanbul Yeni Havalimanı raylı sistem bağlantıları için 176 metro aracı alımı için de ihale ilan edilecek.

İkinci 100 Günlük Eylem Planı döneminde 65 ilde 143 projenin açılışı yapılacak, 23 ilde 37 projenin temeli atılacak.
Anadolu Ajansı
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