1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'150 bin kadrolu öğretmen alınırsa taşımalı eğitim sonlandırılabilir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: Bizim yaptığımız hesaplamalarda yüzde 150 bin kadrolu öğretmen alınırsa taşımalı eğitim sonlandırılabilir. Taşımalı eğitime harcadığımız parayı öğretmene verirsek okulların öğretmen ihtiyacı karşılanıyor, ortadan kalkıyor
13 Aralık 2018 16:02
Yazdır
'150 bin kadrolu öğretmen alınırsa taşımalı eğitim sonlandırılabilir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Bizim yaptığımız hesaplamalarda yüzde 150 bin kadrolu öğretmen alınırsa taşımalı eğitim sonlandırılabilir. Taşımalı eğitime harcadığımız parayı öğretmene verirsek okulların öğretmen ihtiyacı karşılanıyor, ortadan kalkıyor." dedi.

Kaya, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu üyeleri CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Muğla Milletvekili Suat Özcan, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Yozgat Milletvekili Ali Keven'in de katılımıyla Keçiören'de İbrahim Akoğlu İlköğretim Okulu önünde yaptığı açıklamada, 2019 yılı eğitim bütçesini eleştirdi.

Kaya, Ankara'da bu sabah Yüksek Hızlı Tren Garı'nda meydana gelen kazada yaralılara Allah'tan rahmet, hayatını kaybedenlere acil şifalar diledi.

Parlamentoda eğitimin, öğretmen ve öğrencilerin sorunlarını anlattıklarını belirten Kaya, bu sorunları sokaklarda da dile getirmek istediklerini belirtti. Önünde açıklama yaptıkları okulun 6 yıl önce yapılan bir okul olduğuna işaret eden Kaya, "Bu okulun etrafında oturanların büyük bir bölümü asgari ücret ya da hiçbir sigortası olmayan vatandaşlarımızın oturduğu bir bölge. Doğal gaza mı para versinler, elektriğe mi para versinler, çocuğun sırtına mont mu alsınlar, ayağına ayakkabı mı alsınlar. Ankara'da böyle bir tablonun olmaması gerekir." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2019 bütçesinin tasarruf bütçesi olduğunu söylediğini hatırlatan ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin kendilerini kaygılandırdığını ifade eden Kaya, "Tasarrufu kim yapacak. Bin 603 lira alan asgari ücretli mi, bin liranın altında maaş alan emekli mi, milyonlarca işsiz genç mi, yoksa inşaatlarda çalışan demirci mi, boyacı mı? 2018 yılında 92 milyar 129 milyon lira olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi, 2019 yılı için 113 milyar 813 milyon lira olarak açıklandı. AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi yüzde 17,18 iken, 2019 yılında şimdiki bütçede yüzde 4,88 düştü." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitime ayrılan payın azaldığını, yeni dersliklere ihtiyaç olduğunu, eğitim bütçesinin yeterli olmadığını ve bütçe artırımının olması gerektiğini savunan Kaya, şunları kaydetti:

"Öğretmen atamalarına bütçeden yeterli pay ayrılmadı. 2017 yılı Sayıştay denetim raporunda 153 bin 640 öğretmen açığı olduğu söyleniyor. Ancak 2019 bütçesinde yeni bir öğretmen alımına dair herhangi bir kalem yok. Milli Eğitim Bakanı da bu açığı nasıl kapatacağını açıklamış değil. Bu bütçeyle taşımalı eğitim kalkmıyor. Bizim yaptığımız hesaplamalarda yüzde 150 bin kadrolu öğretmen alınırsa taşımalı eğitim sonlandırılabilir. Taşımalı eğitime harcadığımız parayı öğretmene verirsek, okulların öğretmen ihtiyacı karşılanıyor, ortadan kalkıyor."

- Vatandaşlar açıklamaya tepki gösterdi

Bu arada açıklama sırasında CHP'li milletvekilleri ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Bir vatandaş, milletvekillerine seslenerek, "Burası siyaset yeri değil. Siyaset yeri başka yer. Siyaseti gidin başka yerde yapın." dedi. N.K isimli bir başka vatandaş da okul önünde siyasi açıklama yapılmasını eleştirdi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven'in vatandaşlara cevap vermesi üzerine tartışma büyüdü. Şehit torunu olduğunu belirten N.K, CHP'li Keven'e tepki göstererek bu sözleri hak etmediğini belirtti.

Tartışmanın büyümesi üzerine milletvekilleri okul önünden ayrıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 826 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Türkiye'de kadınlar bir şeye itiraz ediyorsa mutlaka sonucunu alırlar'
13 Aralık 2018 16:33		 İkinci '100 Günlük Eylem Planı'nda dış politika
13 Aralık 2018 16:28
'Kariyer Kapısı' uygulaması hayata geçirilecek
13 Aralık 2018 16:24		 Ankara'da 1 metro hattı için ihaleye çıkılacak
13 Aralık 2018 16:03
İkinci 100 günde 'ulaştırma ve altyapı' atağı
13 Aralık 2018 15:58		 Gençlik ve sporda 100 günlük eylem planı açıklandı
13 Aralık 2018 15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın radyo müjdesi gençleri sevindirdi
13 Aralık 2018 15:43		 2. 100 günlük eylem planının tam metni
13 Aralık 2018 15:38
Kılıçdaroğlu: İstanbul'un göğsüne saplanan o ihanet hançerini çekip çıkaracağız
13 Aralık 2018 15:20		 Hakim ve savcı yardımcılığı hayata geçiyor
13 Aralık 2018 14:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'daki tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetti
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
Valilik: Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı
AKK kalktı, hız düştü, fiyat uçtu
Kamuda geçen her işçilik süresi, memur intibakında dikkate alınmıyor
2. 100 günlük eylem planının tam metni
Memurlar için gelir vergisi yüzde 15'te sabitlensin
Yurt genelinde, 11 youtuber gözaltına alındı
Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planını açıkladı
Eski vali Hüseyin Avni Mutlu, cezaevinden tahliye edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bira 2
jan koller 2
icat çıkarmak 5
11.12.2018 galatasaray vs porto maçı 3
top desem,bomba diye karakola verir 1
sinan meydan 2
5816 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 3
12.12.2018 chp ve iyi partinin anlaşması 2
putlarla izzetli olmak 1
bana 1 adım gelene ben 10 adım giderim 1
SON İLANLAR
Eleşkirt Belediyesi Antrenör Alım İlanı
Yalova Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersinde 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi 33 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 1 Geçici İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kadıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi 37 Geçici İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam