CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Bizim yaptığımız hesaplamalarda yüzde 150 bin kadrolu öğretmen alınırsa taşımalı eğitim sonlandırılabilir. Taşımalı eğitime harcadığımız parayı öğretmene verirsek okulların öğretmen ihtiyacı karşılanıyor, ortadan kalkıyor." dedi.

Kaya, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu üyeleri CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Muğla Milletvekili Suat Özcan, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Yozgat Milletvekili Ali Keven'in de katılımıyla Keçiören'de İbrahim Akoğlu İlköğretim Okulu önünde yaptığı açıklamada, 2019 yılı eğitim bütçesini eleştirdi.

Kaya, Ankara'da bu sabah Yüksek Hızlı Tren Garı'nda meydana gelen kazada yaralılara Allah'tan rahmet, hayatını kaybedenlere acil şifalar diledi.

Parlamentoda eğitimin, öğretmen ve öğrencilerin sorunlarını anlattıklarını belirten Kaya, bu sorunları sokaklarda da dile getirmek istediklerini belirtti. Önünde açıklama yaptıkları okulun 6 yıl önce yapılan bir okul olduğuna işaret eden Kaya, "Bu okulun etrafında oturanların büyük bir bölümü asgari ücret ya da hiçbir sigortası olmayan vatandaşlarımızın oturduğu bir bölge. Doğal gaza mı para versinler, elektriğe mi para versinler, çocuğun sırtına mont mu alsınlar, ayağına ayakkabı mı alsınlar. Ankara'da böyle bir tablonun olmaması gerekir." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2019 bütçesinin tasarruf bütçesi olduğunu söylediğini hatırlatan ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin kendilerini kaygılandırdığını ifade eden Kaya, "Tasarrufu kim yapacak. Bin 603 lira alan asgari ücretli mi, bin liranın altında maaş alan emekli mi, milyonlarca işsiz genç mi, yoksa inşaatlarda çalışan demirci mi, boyacı mı? 2018 yılında 92 milyar 129 milyon lira olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi, 2019 yılı için 113 milyar 813 milyon lira olarak açıklandı. AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi yüzde 17,18 iken, 2019 yılında şimdiki bütçede yüzde 4,88 düştü." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitime ayrılan payın azaldığını, yeni dersliklere ihtiyaç olduğunu, eğitim bütçesinin yeterli olmadığını ve bütçe artırımının olması gerektiğini savunan Kaya, şunları kaydetti:

"Öğretmen atamalarına bütçeden yeterli pay ayrılmadı. 2017 yılı Sayıştay denetim raporunda 153 bin 640 öğretmen açığı olduğu söyleniyor. Ancak 2019 bütçesinde yeni bir öğretmen alımına dair herhangi bir kalem yok. Milli Eğitim Bakanı da bu açığı nasıl kapatacağını açıklamış değil. Bu bütçeyle taşımalı eğitim kalkmıyor. Bizim yaptığımız hesaplamalarda yüzde 150 bin kadrolu öğretmen alınırsa taşımalı eğitim sonlandırılabilir. Taşımalı eğitime harcadığımız parayı öğretmene verirsek, okulların öğretmen ihtiyacı karşılanıyor, ortadan kalkıyor."

- Vatandaşlar açıklamaya tepki gösterdi

Bu arada açıklama sırasında CHP'li milletvekilleri ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Bir vatandaş, milletvekillerine seslenerek, "Burası siyaset yeri değil. Siyaset yeri başka yer. Siyaseti gidin başka yerde yapın." dedi. N.K isimli bir başka vatandaş da okul önünde siyasi açıklama yapılmasını eleştirdi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven'in vatandaşlara cevap vermesi üzerine tartışma büyüdü. Şehit torunu olduğunu belirten N.K, CHP'li Keven'e tepki göstererek bu sözleri hak etmediğini belirtti.

Tartışmanın büyümesi üzerine milletvekilleri okul önünden ayrıldı.