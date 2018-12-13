Büyükçekmece Adliyesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
Büyükçekmece Adliyesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Polis, adliye çevresinde önlem alırken içeride inceleme yapılması bekleniyor
|13 Aralık 2018 16:16
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Büyükçekmece Adliyesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Polis, adliye çevresinde önlem alırken içeride inceleme yapılması bekleniyor.
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