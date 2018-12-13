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'Kariyer Kapısı' uygulaması hayata geçirilecek

Cumhurbaşkanlığınca "İkinci 100 Günlük İcraat Programı", beş yıllık Cumhurbaşkanı Programı tamamlanarak uygulamaya alınacak
13 Aralık 2018 16:24
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'Kariyer Kapısı' uygulaması hayata geçirilecek

Cumhurbaşkanlığınca "İkinci 100 Günlük İcraat Programı", beş yıllık Cumhurbaşkanı Programı tamamlanarak uygulamaya alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "İkinci 100 Günlük İcraat Programı"nda Cumhurbaşkanlığının program kapsamında yürüteceği faaliyetlere yer verildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından, beş yıllık Cumhurbaşkanı Programı tamamlanarak uygulamaya alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlık ve uygulama süreçleri tümüyle elektronik ortam üzerinden gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından, Mevzuat Bilgi Sistemi'nin yeni sisteme uyarlanması ve güncellenmesi sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, proje ve faaliyetlerle yerelin kalkınmasına ilişkin göstergelerin takibine yönelik birinci 100 günde geliştirilen 81 İl Karnesi Projesi'ni uygulamaya koyacak.

- "Kariyer Kapısı" uygulaması hayata geçirilecek

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, çevrimiçi ortamda açık iş pozisyonlarının yayımlanması amacıyla geliştirilen "Kariyer Kapısı" uygulaması hayata geçirilecek, tüm üniversitelerde Kariyer Merkezlerinin kurulması ve verilecek hizmetlerin standart prosedürleri yayımlanacak.

Üniversitelerin ve bağlı bölümlerinin mezuniyet sonrası performansını ölçmeye yönelik Üniversite Mezun İstihdam Edilebilirlik Araştırması'nı tamamlayacak İnsan Kaynakları Ofisince, yurt dışına gönderilecek öğrencilere yönelik "Yurtdışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" başlatılacak.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, abonelik gerektiren elektrik, doğal gaz, su, telefon, internet abonelik hizmetlerinin pilot uygulama şeklinde e-Devlet üzerinden sunulmaya başlanmasını sağlayacak.

Kamunun vatandaşa, özel sektöre ve kamuya sunduğu hizmetlerin yüzde 95 oranında e-Devlete entegrasyonunu sağlayacak Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet üzerinden sunulan hizmetlerin performans ölçümünü yapacak.

- "Ekonomi Politika Meclisleri" oluşturulacak

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulunca, kurulun strateji belgesi ve işleyiş yönergesi hazırlanacak, Türk dilinin doğru kullanımı, şehirlerdeki tabela kirliliği ile etkin mücadele amacıyla kampanya yürütülecek.

Kültür Sanat Politikaları Kurulu tarafından, Cumhurbaşkanlığının öncülüğünde medeniyet dili olan Türkçenin bilinçli kullanımı için internet, iletişim, medya ve eğitim alanlarında seferberlik başlatılacak.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulunca, çalışmalara sivil toplum kuruluşlarının katkı sağlayabilmesi amacıyla geniş katılımlı "Ekonomi Politika Meclisleri" oluşturulacak.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından ise Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak.

Anadolu Ajansı
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