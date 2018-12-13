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İkinci '100 Günlük Eylem Planı'nda dış politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı"nda, uluslararası ilişkiler ve faaliyetler bölümünde FETÖ ile mücadelenin devamı, Rusya ile vizelerin kolaylaştırılması veya muafiyeti görüşmelerinin yapılması, Münbiç Yol Haritası'nın hayata geçirilme sürecinin tamamlanmasının yanı sıra Irak ile yeni bir sınır kapısının açılması konuları ön plana çıktı
13 Aralık 2018 16:28
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İkinci '100 Günlük Eylem Planı'nda dış politika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı"nda uluslararası ilişkiler ve faaliyetler kısmında FETÖ ile mücadelenin devamı, Rusya ile vizelerin kolaylaştırılması veya muafiyeti görüşmelerinin yapılması, Münbiç Yol Haritası'nın hayata geçirilme sürecinin tamamlanmasının yanı sıra Irak ile yeni bir sınır kapısının açılması konuları öne çıktı.

Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığı ile 16 bakanlığın gelecek 100 günde gerçekleştireceği icraatlarda, dış politika, uluslararası ilişkiler ve diğer faaliyetlere de yer verdi.

Buna göre, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasının, özellikle finansman ayağıyla mücadele kapsamında mercek altına alınması ve bu kapsamda kurumlar arası tematik bir eş güdüm toplantısı yapılması amaçlanıyor.

Suriye'de siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılmasının yanı sıra Münbiç Yol Haritası'nın hayata geçirilme sürecinin tamamlanması da hedefler arasında yer alıyor.

Plana göre, Türkiye-Irak ilişkilerinin geliştirmesine yönelik bir hudut kapısının açılması ve iki havaalanı projesinin Türk firmalarınca üstlenilmesi için girişimler sürdürülecek.

- Rusya ile vize muafiyeti

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'na göre, Rusya ile vizelerin kolaylaştırılması veya muafiyeti görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Avrupa Birliği (AB) fonları kapsamında sınır ötesi iş birliği programları çerçevesinde proje tekliflerinin onay ve uygulama safhaları başlatılacak ve AB Başkanlığı tarafından yürütülen hibe programlarına ilişkin (Sivil Toplum Diyaloğu VI ve Sivil Toplum Destek Programı III) hazırlık safhası tamamlanacak.

Erasmus+ Gençlik Programı başvuruları kapsamında projeleri kabul edilen kurum ve kuruluşlara hibe tahsis edilecek ve sözleşme işlemleri başlatılacak.

- Girişimci ve İnsani Dış Politika

Türkiye'nin arabuluculuk alanındaki öncü rolünün somut etkinliklerle güçlendirilmesinin hedeflendiği eylem planında, "Girişimci ve İnsani Dış Politika"nın kamu diplomasisi ve bilgilendirme faaliyetleriyle tanıtılması kampanyasına devam edileceği belirtildi.

Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Kıdemli Memurlar 3. Toplantısı ve Bakanlar Konferansı düzenlenmesinin öngörüldüğü plana göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Reformu'na ilişkin Beyin Fırtınası Toplantısı düzenlenmesi ve En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankasının faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Planda ayrıca Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu'nun (IFAD) İstanbul'da, görev alanı Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya'yı kapsayacak bir Ülke Ofisi-Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi açmasına ilişkin anlaşmanın imzalanması planlanıyor.

Planda, uluslararası platformlarda Filistin davasının takip edilmesine yönelik çabaların sürdürülmesi, Türkiye-Filistin Ortak Komite toplantısında belirlenen iş birliği hedeflerinin takibinin sağlanması da yer alıyor.

- ABD ile ilişkiler

ABD ile ikili ilişkilerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarının ve Türkiye'de insan hakları ve demokratikleşme alanında gerçekleştirilen reform sürecinin sürdürülmesi planlanıyor.

Planda dış politikada atılması beklenen diğer adımlar şöyle:

- G5 Sahil Ortak Gücü'ne katkı taahhüdü gerçekleştirilecek.

- Gambiya'nın 2018-2021 Ulusal Kalkınma Planı'na destek verilecek.

- Somali-Somaliland arabuluculuk faaliyetlerinin yanı sıra Somali'ye Türkiye'nin aylık bütçe katkısına ilişkin Hibe Anlaşması yenilenecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sosyal içerikli bir proje olarak başlatılan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nde faaliyetler düzenlenecek.

- Basılı olarak alınmakta olan akreditasyon başvuruları, e-imza entegrasyonu ile elektronik ortamda alınmaya başlanacak.

- Türkiye-Sudan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyinin (YDSK) toplantısı gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı
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