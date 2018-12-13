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Büyükçekmece Adliyesiyle ilgili bomba ihbarı asılsız çıktı
Büyükçekmece Adliyesiyle ilgili yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
|13 Aralık 2018 16:59
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Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bomba ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Büyükçekmece Adliyesinde ve ek hizmet binasında güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, Adliye Sarayı'nda detaylı arama yaptı. Herhangi bir patlayıcı bulgusuna rastlanılmayan arama, adliye çalışanlarına büyük korku yaşattı.
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