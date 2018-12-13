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Doktora öğrencisi 4 bin 500 TL maaşla araştırma yapacak

Türkiye'deki sanayiye doktora düzeyinde akademik katkı sağlayacak "Sanayi Doktora Programı" başlıyor. Uygulamalı eğitim modelini lisansüstüne de taşıyan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, doktora öğrencilerine sanayide yapacakları bilimsel araştırmaları karşılığında 4 yıl boyunca TÜBİTAK destekli 4 bin 500 TL maaş verecek.
13 Aralık 2018 17:01
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Doktora öğrencisi 4 bin 500 TL maaşla araştırma yapacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), ön lisans ve lisans eğitiminde iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bireyleri uygulamalı tam zamanlı iş yeri eğitimiyle yetiştirerek iş dünyasına nitelikli bireyler yetiştiriyordu. SUBÜ'nün üniversite-sanayi ve iş dünyasıyla yürüttüğü projelerde önemli bir adım daha atılarak Doktora düzeyindeki çalışmaları da sanayiyle buluşturacağı açıklandı.

Yükseköğetim Kurulu tarafından da desteklenen ve Türkiye'ye model olan iş yeri eğitim uygulamalarını doktora çalışmalarında da sürdürecek Üniversite, Sakarya'da faaliyet gösteren Federal Elektrik ve Optimak firmalarıyla işbirliği protokolü imzaladı. Sanayi sorunlarına çözüm üretecek çalışmaların yapılması hedeflenen Sanayi Doktora Programıyla özel sektörde daha fazla araştırmacının istihdam edilmesi hedefleniyor. Projeyle doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilecek. Türkiye'nin teknolojik dönüşüm hedeflerine yönelik önemli bir katkısı beklenen projeyle doktoralı insan kaynağının arttırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında istihdam edilecek ve sektörün sorunlarına çözüm üretmeye çalışacak doktora öğrencilerinin maaşlarını ise proje kapsamında TÜBİTAK ödeyecek. Böylelikle 4 bin 500 TL maaş alacak öğrenciler hem sanayiye katkı sağlayacak hem de doktora düzeyinde bilimsel çalışmalarını tamamlayacak.

Proje Koordinatörü SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zafer Tatlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üniversitemizin misyonuna uygun olarak uygulamaya yönelik lisansüstü seviyesinde sanayinin sorunlarına çözüm bulma ve sanayimizin rekabet gücünü arttırmaya yönelik üniversitemizde özgün projeleri devam ettireceğiz, güçlü bir proje ekibimiz var, ilerleyen zamanda birçok firma ile işbirliklerimizi geliştirerek yeni projelere imza atacağız. Bu anlamda Sakarya'da bulunan firmalarımızı Üniversitemize işbirliği protokolleri yapmak üzere bekliyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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