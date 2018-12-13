1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ordu'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Ordu'nun İkizce ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
13 Aralık 2018 17:05
Yazdır
Ordu'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, evinin çatısındaki çanak antenin bağlantısını yapan Adnan Güney (30), binanın yanından geçen yüksek gerilim hattıyla temas sonucu akıma kapıldı.

Vücudunda ağır derecede yanıklar oluşan Güney, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güney, hastanenin yoğun bakımında yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 658 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara'daki tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu
13 Aralık 2018 17:38		 Gaziantep'te merdivenden düşen kişi öldü
13 Aralık 2018 17:12
Rize'deki olaylarda soruşturma için gizlilik kararı alındı
13 Aralık 2018 17:10		 Büyükçekmece Adliyesiyle ilgili bomba ihbarı asılsız çıktı
13 Aralık 2018 16:59
Ele geçirilen silahları satan polise 25 yıl hapis
13 Aralık 2018 16:26		 Konya'ya nöbete gelen doktor YHT kazasında yaşamını yitirdi
13 Aralık 2018 16:02
Prefabrik ev almak isterken dolandırıldı
13 Aralık 2018 15:56		 Üzerine demir kapı devrilen çocuğun ölümü hakkındaki soruşturma
13 Aralık 2018 15:46
Tren kazasında yaşamını yitiren profesör, 'bilim' anlatmak için yola çıkmıştı
13 Aralık 2018 15:32		 Kılıçdaroğlu'na suikast planlayan sanık: Kılıçdaroğlu benim için kafirdir
13 Aralık 2018 15:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci 100 günlük planda, 3600 ek gösterge ve ek ders ücreti açıklaması
Ankara'daki tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetti
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
Valilik: Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı
2. 100 günlük eylem planının tam metni
AKK kalktı, hız düştü, fiyat uçtu
Kamuda geçen her işçilik süresi, memur intibakında dikkate alınmıyor
Memurlar için gelir vergisi yüzde 15'te sabitlensin
Yurt genelinde, 11 youtuber gözaltına alındı
Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sinan meydan 2
jan koller 1
rize emniyet müdürünün vurulması 3
Tayin olamayıp akıldan olmak 4
bana 1 adım gelene ben 10 adım giderim 1
Bira 3
aracın olmadığı halde trafik cezası gelmesi 3
13.12.2018 Ankara'da yüksek hızlı tren kazası 4
eski türk filmlerindeki saçmalıklar 2
like çetesi 1
SON İLANLAR
Eleşkirt Belediyesi Antrenör Alım İlanı
Yalova Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersinde 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi 33 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 1 Geçici İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kadıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi 37 Geçici İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam