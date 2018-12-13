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Rize'deki olaylarda soruşturma için gizlilik kararı alındı
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma için gizlilik kararı aldı
|13 Aralık 2018 17:10
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Rize Cumhuriyet Başsavcılığının, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile polis memuru Yiğit Can Köksal'ın yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gizlilik kararı aldığı bildirildi.
Rize Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 11 Aralık Salı günü saat 14.40 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü binasında makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ölümü ve Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile polis memuru Yiğit Can Köksal'ın yaralanması olayıyla ilgili soruşturma için gizlilik kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği, soruşturma kapsamında her türlü iddianın titizlikle araştırıldığı kaydedildi.
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