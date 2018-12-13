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Gaziantep'te merdivenden düşen kişi öldü
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
|13 Aralık 2018 17:12
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Alınan bilgiye göre, Hoşgör Mahallesi'nde alışverişten dönen Cafer Özbay (62), evinin bulunduğu apartmanın merdivenlerinden çıkarken dengesini kaybederek düştü.
Başını beton zemine çarpan Özbay, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cafer Özbay'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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