Erbaş: Selamet, aile içerisindeki uyum, ahenk demektir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Evlilikte sevgi, saygı, sadakat, samimiyet ve sabır olmadan olmaz, ancak böyle selamete erilir. Selamet, aile içerisindeki uyum, ahenk demektir." açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda, Aile ve Dini Rehberlik Büro (ADRB) Koordinatörleri Çalıştayı düzenlendi.

Erbaş, çalıştayda yaptığı konuşmada, Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında evlilik öncesi eğitimler, aile okulu seminerleri, çocuklara ve gençlere değerler eğitimi, boşanma sürecinde ve sonrasında dini danışmanlık, bölgesel aile sorunlarına yönelik çözüm odaklı projeler yürüttüklerini anlattı.

Evlilik öncesi eğitimin önemine dikkat çeken Erbaş, "Evlilikte sevgi, saygı, sadakat, samimiyet ve sabır olmadan olmaz, ancak böyle selamete erilir. Selamet, aile içerisindeki uyum, ahenk demektir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, sosyal sorunlara yönelik verilen eğitimlere de değinerek, bürolarda başta çocuklar ve gençler olmak üzere ailenin bütün fertlerine yönelik şiddet, ihmal ve istismar, madde ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitimler düzenlediklerini, intihar ve namus cinayetleriyle mücadele çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

Çalıştayda, 81 il ve metropol ilçelerin ADRB koordinatörlerinin katılımıyla 2018 yılında yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve 2019'da yürütülecek çalışmalara dair fikir alışverişlerinde bulunuldu. İki gün sürecek çalıştayda, "Aile kurma ve aile birliğini korumaya yönelik çalışmalar", "Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri", "Aile ve dini rehberlik hizmetleri bağlamında kurum içi ve kurumlar arası sorunlar ve çözüm önerileri", "Aileye dair bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri", "Aile ve kadını tehdit eden şiddete dayalı dini görünümlü yapılarla mücadele kapsamında yapılacak çalışmalar", "Aileyi tehdit eden bağımlılıklarla mücadele kapsamında yapılacak çalışmalar" konularında oturumlar düzenlenecek.

Çalıştaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı da katıldı.