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Kimlik kartı ve sürücü belgesinde randevu süresi kısalıyor

İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında, İçişleri Bakanlığınca, kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresi 60 günden 10 güne düşürülecek
13 Aralık 2018 17:30
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Kimlik kartı ve sürücü belgesinde randevu süresi kısalıyor

İçişleri Bakanlığınca İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında, kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresi 60 günden 10 güne düşürülecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" çerçevesinde, İran-Ağrı, Iğdır sınırında 35 kilometrelik aydınlatma, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörü kurulacak.

Çağrı merkezlerini tek bir numarada toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi, Hakkari ve Zonguldak'ta da kurulacak, böylece tek çağrı numarasıyla faaliyet gösteren il sayısı 44'e çıkarılacak.

Heyelan, kaya düşmesi ve çığ gibi acil durumlara, kurumların etkin müdahalesi için sistem geliştirilecek ve Ulusal Platform oluşturulacak.

E-Belediye Bilgi Sistemi'ne entegre olan belediye sayısı 60'dan 210'a çıkartılacak.

Vatandaşların taleplerinin daha hızlı ve daha etkin cevaplanarak, aksayan hizmetlerin tespiti amacıyla 40 il ziyareti gerçekleştirilecek.

650 polis merkezi amirliğinde "İnsan odaklı hizmet"i esas alan "Güven Masa" uygulaması ve "Etik davranış ilkeleri" başlatılacak.

Randevu süresi kimlik kartı ve sürücü belgesi için 60 günden 10 güne düşürülecek.

- Suçların aydınlatılması oranı yüzde 1 artırılacak

Çalışmaları devam eden 20 dijital dönüşüm projesinden Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), 81 il ve 921 ilçede faaliyete geçirilecek.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında narkolog, narkorehber gibi farkındalık çalışmalarıyla 8 bin 400 kişiye ulaşılacak ve operasyon sayısı geçmiş 5 yıla oranla yüzde 10 artırılacak.

Geçtiğimiz yıllarda deprem meydana gelen Çanakkale'nin Ayvacık ve Adıyaman'ın Samsat ilçelerinde 434 afet konutu için kura çekimi yapılacak.

Şehir güvenliği sağlanması amacıyla malvarlığına karşı işlenen suçlar yüzde 0,4 azaltılacak, suçların aydınlatılması oranı ise yüzde 1 artırılacak.

Trafik Enstitüsünün kurulması ve "Yaşam Tüneli" gibi farkındalık projelerinin hayata geçirilmesiyle yaralanmalı ve ölümlü trafik kazaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaltılacak.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele için düzenlenen operasyon sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artırılacak.

- Araç, gereç ve teçhizat kapasitesi arttırılacak

50 yabancı yatırımcı ile aileleri vatandaşlığa alınacak.

Afganistan ve Arakan'daki mağdur ve mazlumlara insani yardımlar artarak devam ettirilecek.

PKK/PYD ve FETÖ/PDY başta olmak üzere, bütün terör örgütleriyle mücadele kapsamında 2 bin 697 planlı operasyon icra edilecek ve farkındalık faaliyetleriyle 500 bin kişiye ulaşılacak.

Vatandaşı merkeze alan yaklaşımla 81 il valiliği ve 48 ilçe kaymakamlığında kurulan "Açık Kapı" birimlerinin e-Devlete entegrasyonu sağlanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı (JGM) ve Sahil Güvenlik Komutanlığının araç, gereç ve teçhizat kapasitesi artırılacak.

Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği için "Kamu Sektörünün Güçlendirilmesi Teknik Yardım" projesi kapsamında 700 kamu personeli ve 30 sivil toplum kuruluşu temsilcisine eğitim verilecek.

"Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında 4,5 milyon çocuğa ek olarak 500 bin öğrenci eğitilecek.

Bağımlılık yapan maddelerin arzıyla mücadelede, bin kamu personeli eğitime tabi tutulacak.

Anadolu Ajansı
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