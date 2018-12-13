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Altuğ Verdi'nin ailesi ve yakınları Mersin'deki mezarını ziyaret etti

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ailesi ve yakınları Mersin'deki mezarını ziyaret etti
13 Aralık 2018 17:33
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Altuğ Verdi'nin ailesi ve yakınları Mersin'deki mezarını ziyaret etti

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ailesi ve yakınları Mersin'deki mezarını ziyaret etti. Leyla Verdi, "O gün gece uyumadan önce sohbet ettik. Ben erken işe gittiğim için o sabah görüşemedik. İyi bir insandı. Herkes, bütün Türkiye tanıyor onu. Dün herkes gördü. Dünyanın en iyi, en güzel insanıydı." Silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'ndeki babaevine taziye ziyaretlerİ de sürüyor.

Polis, zabıta ve belediye ekiplerinin de hazır bulunduğu taziye çadırını ailenin yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da ziyaret ediyor. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı taziye çadırında emekli emniyet müdürü baba Ertuğrul Verdi, oğlunun görev yaptığı her yerde toplumun tüm kesimi tarafından çok sevildiğini belirterek, "Oğlum, her kesimden saygı gördü. Dünden beri birçok kişi aradı. Rize Valisi, beni arayıp 'Böyle bir emniyet müdürüyle çalışmadım, böylesine güzel bir çocuğu kaybettiğimiz için çok üzgünüm' dedi. Herkes aradı, sağ olsunlar" dedi.

Yaşananlara tepki gösteren acılı baba Ertuğrul Verdi, "Biz emniyet teşkilatı için, memleketi korumak için başımızı koyduk ama böyle kahpece ölümler için değil. Keşke 4 terörist öldürüp de öyle ölseydi ama bir kahpenin kurşunlarıyla öldüğü için üzgünüm" diye konuştu.Bu arada, şehit Verdi'nin eşi Leyla Verdi de bazı yakınları ile birlikte Mezitli Mezarlığı'na giderek eşinin kabri başında dua etti. Eşitinin herkes tarafından taktir edilen bir kişi olduğunu belirten Leyla Verdi, "O gün gece uyumadan önce sohbet ettik. Ben erken işe gittiğim için o sabah görüşemedik. İyi bir insandı. Herkes, bütün Türkiye tanıyor onu. Dün herkes gördü. Dünyanın en iyi, en güzel insanıydı."

KARDEŞİ ERTUNÇ VERDİ: BİZİM İÇİN BİR KAHRAMANDI: Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin kardeşi Ertunç Verdi, abisinin karıncayı bile incitemeyecek kadar iyi biri olduğunu belirterek, "Ağabeyim 15 Temmuz sürecinde Cumhurbaşkanımızın konutunu korumakla yükümlüydü. Gereken neyse elinden gelenin fazlasını yaptı. Yani ülkesi için her türlü çabayı sarf etti gösterdi. Bizim için bir kahramandı Türk halkı da öyle taktir ediyordur inşallah" dedi.

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin Mersin'deki babaevine taziye ziyaretleri devam ediyor. Şehidin emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi ve kardeşi Ertunç Verdi, merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'ndeki evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Çok sayıda polisin, zabıtanın ve belediye ekiplerinin de hazır bulunduğu taziye çadırını, Verdi'nin yakınlarının yanı sıra çevredeki vatandaşlar da ziyaret etti.

KARINCAYI BİLE İNCİTEMEYECEK KADAR İYİ BİRİ: Ertunç Verdi, abisiyle bir hafta önce görüştüğünü, böyle bir şey olacağını kimsenin tahmin edemeyeceğini belirtti. Abisinin karıncayı bile incitemeyecek kadar iyi biri olduğunu kaydeden Verdi, "Takdiri ilahi diyecek bir şey yok. 15 Temmuz'da Çengelköy, Kuleli daha sonra Cumhurbaşkanımızın konutunu korumakla yükümlüydü. Gereken neyse elinden gelenin fazlasını yaptı. Yani ülkesi için her türlü çabayı sarf etti gösterdi. Bizim için bir kahramandı Türk halkı da öyle taktir ediyordur inşallah. Bizde televizyondan öğrendik. Tayin meselesi olduğunu söylüyorlar ama bilemiyorum yani bir tayin için böyle bir şey yapılacağını ben tahmin etmiyorum" ifadelerini kullandı.

DHA
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