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Ankara'daki tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu
Ankara'daki tren kazasında hayatını kaybeden 9 vatandaşın ismi belli oldu
|13 Aralık 2018 17:38
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Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), saat 06.36'da Marşandiz istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki vagon devrildi.
Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların isimleri belli oldu. Kazada ölen makinistlerin isimlerinin Kadir Ünal, Adem Yaşar ve Hulusi Beler olduğu, yolcuların isimlerinin ise Yusuf Yetim, Tahsin Ertaş, Arif Kahan Ertik, Berahitdin Albayrak, Kübra Yılmaz ve Ebru Erdem Ersan olduğu öğrenildi.
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