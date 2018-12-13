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Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmedildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, yargılandığı terör davasında tutukluluk halinin devamına karar verildi
13 Aralık 2018 17:48
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Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmedildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Demirtaş ile bazı HDP'li milletvekilleri ve avukatları hazır bulundu.

Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararı doğrultusunda avukatlarınca tahliye talebinde bulunulduğunu ancak mahkemenin tutukluluğunun devamına hükmettiğini bildirerek, AİHM kararına uymayan mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini ileri sürdü.

Dün görülen celsede bu nedenle reddi hakim talebinde bulunduklarını belirten Demirtaş, mahkemenin talebi reddettiğini ancak buna ilişkin kararını gerekçelendirmediğini savundu.

Konuyla ilgili bir üst mahkeme olan Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulunacaklarını beyan eden Demirtaş, üst mahkemenin konuya ilişkin kararını verinceye kadar davanın görülmemesi gerektiğini belirterek, savunma yapmayacağını dile getirdi.

Demirtaş'ın avukatları da reddi hakim talebini reddeden mahkeme başkanı ve üye hakimlerden birinin davadan çekilmesi talebinde bulundu.

Görüşü sorulan iddia makamı, Demirtaş ve müdafilerinin talepleri doğrultusunda yapılan itirazların değerlendirilmesi için ilgili evrakların Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine ve üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, reddi hakim talebinin reddedilmesi üzerine yapılan itirazın değerlendirilmesi için duruşma tutanaklarının Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine ve savcılık mütalaasında belirtilen nedenlerle Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Davanın görülmesine 23, 24 ve 25 Ocak 2019 tarihlerinde devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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