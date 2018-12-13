İki hemşireye taksirle yaralamadan para cezası
|13 Aralık 2018 17:54
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İzmir'de 2 sene önce özel bir hastanede epidural doğum sonrası üşüdüğü için ayaklarına sıcak su torbası koydukları kadının topuklarının yanmasına sebep oldukları gerekçesiyle yargılanan iki hemşire, bin 500'er lira adli para cezasına çarptırıldı.
12. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.
Müşteki Yasemin Polat Bayrakçı'nın avukatı Ersin Gülsoy, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
Sanık hemşirelerin avukatı ise beraat kararı verilmesini istedi.
Hakim, tutuksuz sanıklar hemşire D.Ö. ile B.Ş'nin taksirle bir kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle bin 500'er lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Müşteki avukatı Gülsoy, verilen cezayı çok az bulduklarını belirterek, "Mahkeme gerekli inceleme ve araştırmayı yapmadı, tedaviye ilişkin evraklara bilirkişi incelemesi yaptırmadan karar verdi. Olayı basit bir yanlış gibi değerlendirdi ama kadın 6 ay çocuğunu emziremedi. Yaklaşık 1 yıl ayaklarını tam olarak basamadı." dedi.
- Olay
İzmir'de 2 yıl önce özel bir hastanede doğum yapan Yasemin Polat Bayrakçı, üşüdüğünü söylemesi üzerine hemşirelerin ayağına koyduğu sıcak su torbasını anestezinin etkisi nedeniyle hissetmemiş, saatlerce ayağında kalan torbanın ayak topuklarını yaktığı iddia edilmişti.
Bayrakçı, ayak topuklarının yanmasına sebep oldukları iddiasıyla hemşireler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, hemşireler hakkında dava açmıştı.
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