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Özel sektörde 200 bin kişi istihdam edilecek

Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı" kapsamında, çoğu kadın ve gençlerden oluşan 200 bin kişinin, özel sektörde istihdamı sağlanacak
13 Aralık 2018 17:41
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Özel sektörde 200 bin kişi istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" kapsamında, çoğu kadın ve gençlerden oluşan 200 bin kişinin özel sektörde istihdamı sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı'nda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilecek icraatlara da yer verildi.

Buna göre, aktif yaşlanma ve yaşlı hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 2019 yılı, "Yaşlı Yılı" ilan edilecek ve Uluslararası Yaşlılık Şurası düzenlenecek.

Ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazalarının yaşanmadığı güvenli iş yerlerine, yüzde 50 prim indirimi yapılacak. 1,4 milyon işvereni kapsayan "Teşvikte Kazancım Ne kadar?" adlı elektronik uygulama hayata geçirilecek.

500 şehit yakını, gazi ve gazi yakını istihdam edilecek. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) muhtarlar iş birliğinde yaygınlaştırılacak.

81 ilde Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri oluşturulacak ve "Gönül Elçileri"nin de mücadele sürecine desteği sağlanacak.

Çocuğa yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında, 81 ilde uzman müdahale ekipleri yaygınlaştırılacak.

"Kadın Kooperatifleri"nin güçlendirilmesi amacıyla kamu, üniversite, STK ve özel sektör iş birliğinde faaliyetler başlatılacak.

İŞKUR'a kayıtlı 60 bin genç, 50 bin kadın ve bin engelli vatandaş daha "Aktif İşgücü Piyasası Programı"ndan yararlandırılacak.

- 10 bin kişiye "Mesleki Yeterlilik Belgesi" verilecek

Bakanlığa bağlı müşavirlik ve ataşeliklerde "Yurtdışı İşçi Hizmetlerinin e-Devlete Entegrasyonu" projesi faaliyete geçirilecek.

Devlet korumasında yetişen gençlerin, reşit olduktan sonra toplumsal hayata adaptasyonunu destekleme hedefiyle 5 bin gence rehberlik hizmeti verilecek.

Cezaevlerinde bulunan mahkumlara verilecek eğitimler de dahil olmak üzere toplam 10 bin kişiye "Mesleki Yeterlilik Belgesi" verilecek.

Aile Eğitim Programı (AEP) ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı (EÖEP) içerikleri zenginleştirilecek ve ilave 90 bin kişiye eğitim verilecek.

Kadına Yönelik Şiddetle Topyekun Mücadele kapsamında, 81 ildeki Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik uzman eğitici eğitimi başlatılacak.

Çoğu kadın ve gençlerden oluşan 200 bin vatandaşın özel sektörde istihdamı sağlanacak.

İş verenler için "Kolay Belge-Kolay Hizmet" elektronik uygulaması hayata geçirilecek, "Kolay İşverenlik Uygulaması"nın apartman ve iş hanı görevlilerini kapsayacak şekilde kullanım alanı genişletilecek.

- Askerlik borçlanması talepleri e-Devlet üzerinden alınacak

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) verilen çocukların ailelerine, etkin bir ev ekonomisi yönetimi için rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilecek.

30 ilde okullarda, risk altında bulunan çocuklar için koruyucu ve önleyici hizmet sunan "Mobil Sosyal Hizmet Birimleri" faaliyete geçirilecek.

Devlet korumasındaki çocuklar için Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı (ÇODEP) başlatılacak.

Üçer ilde 3 huzurevi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezi ile 3 engelsiz yaşam merkezi hizmete açılacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kültürünün iş yerlerinde yaygınlaştırılması amacıyla 10 yeni üniversiteyle iş birliği yapılacak, okul öncesinden yükseköğretime kadar farkındalık artırılacak.

Üç mega kentte "Yüksekte Güvenli Çalış" kampanyası başlatılacak, askerlik ve doğum borçlanması talepleri e-Devlet üzerinden alınacak.

52 ilde toplam 89 adet açılış yapılacak.

Anadolu Ajansı
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