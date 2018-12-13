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300 Polis Özel Harekat (PÖH) timinin tatbikatı nefes kesti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Kilyos'taki tatbikatı sona erdi
13 Aralık 2018 18:00
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300 Polis Özel Harekat (PÖH) timinin tatbikatı nefes kesti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, yıl sonu eğitimin tamamlanmasının ardından Kilyos'ta gerçekleştirdiği tatbikat sona erdi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın denetlediği tatbikata, 300 Polis Özel Harekat (PÖH) timi katıldı.

Polis helikopteri ve zırhlı araçlarla gerçekleştirilen tatbikatta özel harekat polisleri, havadan, karadan ve sudan, belirlenen hedeflere operasyon, rehine kurtarma, düşmanı etkisiz hale getirme gibi durumların yaşanmasına karşı tatbikat gerçekleştirdi.Gerçeği aratmayan tatbikatın ilk etabında, gölün karşı tarafında bulunan ormanlık alana operasyon yapıldı. Operasyonda helikopter ile zırhlı araçlar da kullanıldı. Tatbikatta aynı zamanda özel harekat polisleri, gölden botlarla ve su altından ilerleyerek hedef noktaya ulaştı. Helikopterdeki timlerin inerek hedefe varıp buradaki düşmanın etkisiz hale getirilmesiyle operasyon tamamlandı.Polis Akademisi Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen diğer tatbikatlarda timler, canlı bombayı özel harekat köpeği Hektor'un yardımıyla yakalandı. Eğitim alanındaki başka bir tatbikatta ise silahlı saldırganlar etkisiz hale getirildi.

Son tatbikatta, çelik zırhlı araçlar ve helikopter, belirlenen hedefi ağır silahlarla vurdu. Tatbikat sonunda eğitim alanında dua edilerek kurban kesildi.


Özel harekat polisinden müthiş tatbikat
İhlas Haber Ajansı
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