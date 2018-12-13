1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkinci 100 günlük eylem planında, kamu personelini ilgilendiren maddeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, 446 maddenin yer aldığı ikinci 100 günlük eylem planında kamu personelini ilgilendiren maddeler
13 Aralık 2018 18:01
Yazdır
İkinci 100 günlük eylem planında, kamu personelini ilgilendiren maddeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ikinci 100 günlük eylem planı açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, birinci 100 günlük eylem planında yer alan 400 maddeden 340'ının yapıldığını belirtti.

İkinci 100 günlük eylem planında toplam 446 başlık bulunmaktadır. İşte bu başlıklardan kamu personelini yakından indiren maddeler

CUMHURBAŞKANLIĞI

Mevzuat Bilgi Sisteminin yeni sisteme uyarlanması ve güncellenmesi

Çevrimiçi ortamda açık iş pozisyonlarının yayımlanması amacıyla geliştirilen "Kariyer Kapısı" uygulamasının hayata geçirilmesi (İnsan Kaynakları Ofisi)

Tüm üniversitelerde Kariyer Merkezlerinin kurulması ve verilecek hizmetlerin standart prosedürlerinin yayımlanması (İnsan Kaynakları Ofisi)

Üniversitelerin ve bağlı bölümlerinin mezuniyet sonrası performansını ölçmeye yönelik Üniversite Mezun İstihdam Edilebilirlik Araştırması'nın tamamlanması (İnsan Kaynakları Ofisi)

Abonelik gerektiren elektrik, doğalgaz, su, telefon, internet abonelik hizmetlerinin pilot uygulama şeklinde e-Devlet üzerinden sunulmaya başlanması (Dijital Dönüşüm Ofisi)

ADALET BAKANLIĞI

Türk yargı sistemine "hakim ve savcı yardımcılığı" müessesesi kazandırılması

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

AÇSHB-04 500 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının istihdam edilmesi

AÇSHB-05 Aile Sosyal Destek Programı'nın (ASDEP) muhtarlar işbirliğinde yaygınlaştırılması

AÇSHB-24 Askerlik ve doğum borçlanması taleplerinin e-Devlet üzerinden alınması

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İB-06 650 polis merkezi amirliğinde "insan odaklı hizmet"i esas alan "Güven Masa" uygulamasının ve "etik davranış ilkeleri"nin başlatılmas

İB-07 Randevu süresinin kimlik kartı ve sürücü belgesi için 60 günden 10 güne düşürülmesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEB-07 Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi

MEB-08 Ek Ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin %100 arttırılması

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

SBB-04 Kamu kurumlarının kadro ve pozisyonlarına ilişkin işlem süreçlerinin tümüyle elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin projenin başlatılması

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Toplam 10 müze açılacak

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

YÖK-01 Denklik işlemlerinin dijitalleşme kapsamında e-Devlet üzerinden sunulması

YÖK-05 Akademik İstihdam Platformunu oluşturulması

Eylem planının tam metni için tıklayın.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 15,671 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İkinci 100 günlük planda, 3600 ek gösterge ve ek ders ücreti açıklaması
13 Aralık 2018 16:11		 Adalet Bakanı 1 yıl önce Mübaşirler için çalışıyoruz demişti
13 Aralık 2018 14:23
Etik Kurulu, hediye alma yasağı uygulamasına 6 istisna getirdi
12 Aralık 2018 11:05		 Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı
08 Aralık 2018 10:03
Dışişleri Bakanlığı sınav yönetmeliğinde değişenler
07 Aralık 2018 14:42		 YÖK'ün norm kadroda yetki devri yapması hukuken mümkün mü?
07 Aralık 2018 14:05
Yılın 2. KPDK toplantısı bugün yapılacak
07 Aralık 2018 11:48		 Sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarında aile mağduriyeti yaşanmasın!
06 Aralık 2018 14:15
Belediyelerin atayabilir miyiz sorusuna, Cumhurbaşkanlığının verdiği cevap
06 Aralık 2018 11:55		 Gerçek kişilere, elektronik tebligat dönemi başlıyor
06 Aralık 2018 10:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci 100 günlük planda, 3600 ek gösterge ve ek ders ücreti açıklaması
Ankara'daki tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetti
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
Valilik: Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı
2. 100 günlük eylem planının tam metni
AKK kalktı, hız düştü, fiyat uçtu
Kamuda geçen her işçilik süresi, memur intibakında dikkate alınmıyor
Memurlar için gelir vergisi yüzde 15'te sabitlensin
Yurt genelinde, 11 youtuber gözaltına alındı
Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
badem yağı 1
kaplumbağalar 1
aracın olmadığı halde trafik cezası gelmesi 3
rize emniyet müdürünün vurulması 3
like çetesi 1
ömer hayyam 1
09.12.2018 akhisar bld.spor vs fenerbahçe maçı 1
Bira 3
zani 2
vazife çıkarmak 1
SON İLANLAR
Eleşkirt Belediyesi Antrenör Alım İlanı
Yalova Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersinde 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi 33 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 1 Geçici İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kadıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi 37 Geçici İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam