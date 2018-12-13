İkinci 100 günlük eylem planında, kamu personelini ilgilendiren maddeler
|13 Aralık 2018 18:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ikinci 100 günlük eylem planı açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, birinci 100 günlük eylem planında yer alan 400 maddeden 340'ının yapıldığını belirtti.
İkinci 100 günlük eylem planında toplam 446 başlık bulunmaktadır. İşte bu başlıklardan kamu personelini yakından indiren maddeler
CUMHURBAŞKANLIĞI
Mevzuat Bilgi Sisteminin yeni sisteme uyarlanması ve güncellenmesi
Çevrimiçi ortamda açık iş pozisyonlarının yayımlanması amacıyla geliştirilen
"Kariyer Kapısı" uygulamasının hayata geçirilmesi (İnsan Kaynakları Ofisi)
Tüm üniversitelerde Kariyer Merkezlerinin kurulması ve verilecek hizmetlerin standart prosedürlerinin yayımlanması (İnsan Kaynakları Ofisi)
Üniversitelerin ve bağlı bölümlerinin mezuniyet sonrası performansını ölçmeye yönelik Üniversite Mezun İstihdam Edilebilirlik Araştırması'nın tamamlanması (İnsan Kaynakları Ofisi)
Abonelik gerektiren elektrik, doğalgaz, su, telefon, internet abonelik hizmetlerinin
pilot uygulama şeklinde e-Devlet üzerinden sunulmaya başlanması (Dijital Dönüşüm
Ofisi)
ADALET BAKANLIĞI
Türk yargı sistemine "hakim ve savcı yardımcılığı" müessesesi kazandırılması
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
AÇSHB-04 500 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının istihdam edilmesi
AÇSHB-05 Aile Sosyal Destek Programı'nın (ASDEP) muhtarlar işbirliğinde yaygınlaştırılması
AÇSHB-24 Askerlik ve doğum borçlanması taleplerinin e-Devlet üzerinden alınması
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İB-06 650 polis merkezi amirliğinde "insan odaklı hizmet"i esas alan "Güven Masa" uygulamasının ve "etik davranış ilkeleri"nin başlatılmas
İB-07 Randevu süresinin kimlik kartı ve sürücü belgesi için 60 günden 10 güne düşürülmesi
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MEB-07 Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi
MEB-08 Ek Ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin %100 arttırılması
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI
SBB-04 Kamu kurumlarının kadro ve pozisyonlarına ilişkin işlem süreçlerinin tümüyle elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin projenin başlatılması
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Toplam 10 müze açılacak
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
YÖK-01 Denklik işlemlerinin dijitalleşme kapsamında e-Devlet üzerinden sunulması
YÖK-05 Akademik İstihdam Platformunu oluşturulması
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