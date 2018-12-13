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Okul bahçesinde drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kar yağışının ardından bir okulun bahçesinde drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza uygulandı. Akdağmadeni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde aracı ile drift yapan sürücüleri okulun güvenlik kamerası kaydetti
13 Aralık 2018 18:07
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Okul bahçesinde drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilen durum sonrası kamera kayıtlarını inceleyen trafik ekipleri araçlardan birinin plaka tespitini yaptı.Araç sürücü R.B.'ye 5 bin 10 lira para cezası uygulayarak sürücünün ehliyetine el koydu ve aracını iki ay trafikten men etti.İkinci aracın tespiti için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Okul bahçesinde dirft yapan sürücünün tespit edilmesinin ardından cezai işlemlerinin yapıldığını belirten Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ziya Akkaya, "Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından tespit edilen araç sürücüsüne 5 bin 10 lira para cezası uyguladık. Sürücünün aracına 2 ay trafikten men edildi ve ehliyetine 2 ay el konuldu." dedi.

Akkaya, ilçede 80 ayrı noktada MOBESE ile kayıt yapıldığını ifade ederek, "İlçemizde halkımızın huzurunu ve güvenini sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. 80 güvenlik kamerası ile 24 saat kayıt yapıyoruz. Bu kayıtlar her zaman inceleniyor. Bu kayıtlarda İlçemizde drift yapan, spin atan, ters yön yol ihlali, çift sıra park yapan, trafikte telefon kullanan ve emniyet kemeri takmayan sürücüleri tespit ettiğimiz zaman cezai işlem uyguluyoruz." diye konuştu


Okul bahçesinde drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza
Anadolu Ajansı
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