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Türkiye, ilik nakli bekleyen Öykü için birleşti

İzmir'de, nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı koyulan ve ilik nakli olmayı bekleyen Öykü Arin Yazıcı (3,5) için Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi seferber oldu. Yurt genelinde Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için kök hücre ile kan bağışı kampanyaları düzenlendi. Sanatçılar da minik Öykü Arin için bağış çağrısında bulundu.
13 Aralık 2018 18:03
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Türkiye, ilik nakli bekleyen Öykü için birleşti

İzmir'de yaşayan Çağdaş- Eylem Yazıcı çiftinin kızları Öykü Arin, mart ayında sık sık hastalanmaya başladı. Yazıcı ailesi, tanı koyulamadığı için sürekli farklı doktorlara gitti. Bu sırada ağır antibiyotik tedavileri gören minik Öykü Arin'e Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hematoloji Ana Bilim Dalı'nda, lösemi tanısı koyuldu. Nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi tanısı koyulan Öykü Arin için ilik arayışına başlandı. Yazıcı ailesinin yakınları da sosyal medya üzerinden 'Öykü Arin'e umut ol' adlı kampanya başlattı. Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı'nın "Birinin hayatını kurtarma şansı size geldiğinde, iki eliniz kanda olsa bile o işi bırakıp o hayatı kurtarmanızı bir anne olarak istiyorum ve bekliyorum" sözleri, kısa sürede yankı buldu. İzmir'de başlatılan kök hücre ve kan bağışı kampanyaları, Türkiye geneline yayıldı. Öykü Arin ve diğer tüm lösemi hastası çocukların yaşatılması için bağışçı olunması çağrıları yapıldı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINDAN BAĞIŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile Tüm Bel-Sen tarafından başlatılan kampanya kapsamında, belediye personeli, Öykü Arin için donör oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe de minik kız için kan ve kök hücre bağışında bulundu. İzmir Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi'nce de Öykü Arin için kampanya düzenlendi. Sağlıkçılar, Türkiye'de 2 bin çocuğun kök hücre nakli beklediğine; ancak gönüllü bağışçı sayısının istenen düzeyde olmadığına dikkat çekti.

İZMİR BAROSU ÜYELERİ DE KAN VERDİ

İzmir Barosu üyesi avukatlar da Öykü Arin Yazıcı ve diğer lösemi hastası çocuklar için bağış kampanyası düzenledi. İzmir Adalet Sarayı'nda, Türk Kızılayı'nca kurulan stantta, kök hücre ve kan bağışı yapıldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası şubelerinde örgütlü bulunan işçiler de Öykü Arin'e lösemi tanısı koyulmasının ardından Kızılay'a bağışta bulundu. Yine Bornova, Buca, Narlıdere, Karşıyaka belediyelerinde de lösemi hastası çocuklar için kan bağışı kampanyaları düzenlendi. Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur de kök hücre ve kan bağışladı.

ÜNLÜLERDEN DESTEK

Öykü Arin için uygun iliğin bulunması beklenirken, donör olunmasına yönelik ünlüler de çağrı yaptı. Şarkıcılar Feridun Düzağaç ile Can Bonomo, oyuncular Demet Akbağ, Tamer Rumeli ve Güven Kıraç, kan verilmesi ve donör olunması çağrısında bulundu. Video çekerek, Yazıcı ailesine gönderen ünlülerden Can Bonomo, "Bir çocuğun hayatını kurtarma olasılığından daha güzel ne olabilir? Öykü Arin'e umut olun, lösemili çocuklara umut olun, donör olun" dedi. Pandomim sanatçısı İlker Kılıçer de Öykü Arin'i hastanede ziyaret etti. Kılıçer, yaptığı gösteri ile küçük kızın neşeli anlar yaşamasını sağladı. Altay Spor Kulübü de karşılaşma öncesi sahaya, üzerinde 'Kök hücre bağışı hayat kurtarır' yazılı pankartla çıktı.

KEMOTERAPİ GÖRÜYOR

Yazıcı ailesi, bir yandan Türkiye'de kızlarına uygun iliğin bulunması için uğraşırken bir yandan da yurt dışında yakınları aracılığıyla kampanya başlatarak, donör bulunması için çabalıyor. Hastanede tedavisi süren Öykü Arin ise kemoterapi görmeye başladı. Uygun donör bulunması halinde Öykü Arin, hayata tutunacak.
DHA
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