Otogarda yılbaşı öncesi asayiş denetimi
|13 Aralık 2018 18:26
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Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre ilçelerden takviyelerle birlikte 220 polisin katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda asayiş denetimleri gerçekleştirdi. Özel Harekat polislerinin de destek olduğu denetimlerde otogara giriş ve çıkış yapan araçlar arandı. Şehirlerarası ulaşım yapan otobüsleri de durdurun ekipler, çikolata ikramında bulunduğu yolcuları Genel Bilgi Taraması(GBT)'ndan geçirdi.
Otogar içerisinde bulunan dükkan ve iş yerlerine yönelik de denetimlerde bulunan ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üzerlerinde ve iş yerlerinde aramalar yaptı.
Öte yandan, iki ay boyunca otogarda yapılan asayiş denetimlerinde 2 bin 128 adet uyuşturucu hap, 553 gram uyuşturucu madde, 5 bin 371 paket kaçak sigara, 11 adet ateşli silah, 7 adet kurusıkı silah ele geçirilirken, polis tarafından aranan 249 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Pasaport ve geçici kimlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu kişilere bilet veren seyahat firmalarına ise bin 244 lira idari para cezası uygulandı.
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