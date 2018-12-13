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Şırnak Valisi Aktaş'tan teröre karşı birlik çağrısı

Vali Mehmet Aktaş: - "(Terör örgütünün yol yapım çalışmalarına yönelik saldırıları) Asker, polis gereğini yapmış ama biz Şırnaklılar yolumuza sahip çıkalım. Sizin tabirinizle 'edi bese' diyelim. Şırnaklı 300-500 kişi çıksın 'arkadaş yolumuza dokunma, yapma' diyelim. Biz de sahip çıkalım ki bu işler daha da hızlı gitsin"
13 Aralık 2018 18:43
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Şırnak Valisi Aktaş'tan teröre karşı birlik çağrısı

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, terör örgütünün yol yapım çalışmalarına yönelik saldırılarına ilişkin, "Asker, polis gereğini yapmış ama biz Şırnaklılar yolumuza sahip çıkalım. Sizin tabirinizle 'edi bese' diyelim. Şırnaklı 300-500 kişi çıksın 'arkadaş yolumuza dokunma, yapma' diyelim. Biz de sahip çıkalım ki bu işler daha da hızlı gitsin." dedi.

Valilik öncülüğünde bir otelin toplantı salonunda kentteki iş adamlarının katılımıyla düzenlenen "Ekonomi İş Birliği Toplantısı"nda konuşan Aktaş, Şırnak-Van kara yolunun Pervari'ye kadar olan bölümünün yeni proje ile 66 kilometreden 45 kilometreye düşeceğini söyledi.

Eski projenin heyelan bölgesine denk gelmesi nedeniyle yapılacak yeni projenin kısa sürede bitirilerek çalışmalara tekrar başlanacağını belirten Aktaş, yolun kentin kalkınması adına büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Aktaş, yolun hizmete girmesiyle Van ve Şırnak'ın, Irak'a bağlanacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Şırnaklılardan ricam, yolunuza sahip çıkın. Şırnak tarafında 4-5 kilometrelik yolun yapımı sırasında terör örgütü defalarca saldırmış. Asker, sivil 9 şehit vermişiz. Bu saldırılara karşı biz sesimizi çıkartmamışız arkadaşlar. Tamam asker, polis gereğini yapmış ama biz Şırnaklılar yolumuza sahip çıkalım. Sizin tabirinizle 'edi bese' diyelim. Şırnaklı 300-500 kişi çıksın 'arkadaş yolumuza dokunma, yapma' diyelim. Biz de sahip çıkalım ki bu işler daha da hızlı gitsin."

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan da üniversitenin bütün birimlerindeki akademisyenleri, ders dışında sanayi ile ortaklaşa proje üretmek için görevlendireceklerini söyledi.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ise kentte 2015-2016 yıllarında terör örgütü PKK'nın çukur ve barikat saldırılarında vatandaşların sessiz bir deprem yaşadığını belirtti.

Kentte yaşayan vatandaşların 30-40 yıllık birikimini kaybettiğini dile getiren Geliş, "Şırnak'ın en büyük avantajı Suriye, Irak ve İran'a komşu olmasıdır. Ticari ilişkilerde bunun avantajını kullanmak istiyoruz. Kentimizi kısa sürede layık olduğu yere taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı
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