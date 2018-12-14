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Cumhurbaşkanlığı'ndan, üniversitelerde yönetici atamalarına dair önemli görüş!

Cumhurbaşkanlığı, Üniversitelerde Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları, Fakülte Sekreteri, Yüksekokul Sekreteri ve Enstitü Sekreteri kadrolarına yapılacak atamalarda aranacak süre şartı ile ilgili önemli bir görüş verdi.
14 Aralık 2018 10:02
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Cumhurbaşkanlığı'ndan, üniversitelerde yönetici atamalarına dair önemli görüş!

Hatırlayacağınız üzere, 12 Eylül 2018 tarihli haberimizde; Yükseköğretim kurumlarındaki yönetici kadrolarına beş yıl kamu hizmeti olanların sınavsız atanıp atanamayacağı hakkında üniversitelerde tereddütlerin yaşandığını dile getirmiştik.

16 Ekim 2018 tarihli haberimizde ise; Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüşte özetle;

a) 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yönetim kadrolarının cetveller halinde iki kısma ayrıldığı, birinci cetvelde yer alan kadrolara Cumhurbaşkanı tarafından en az 5 yıl kamu veya özel sektör hizmeti olanlardan doğrudan atama yapıldığı, ikinci cetvelde yer alan kadrolara ise ilgili Bakanın veya kurumun teklifi üzerine en az 5 yıl kamu hizmeti olanlardan Cumhurbaşkanınca atama yapıldığı vurgulanmıştır.

b) Dolayısıyla bu kararnameye ekli cetvellerde yer almayan yönetici kadrolarına (Şube Müdürü, Fakülte Sekreteri, Yüksekokul Sekreteri, Enstitü Sekreteri) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi halen yürürlükte olduğundan 3 üncü dereceli kadrolar için en az 8 (sekiz) , 1 ve 2 nci dereceli kadroları için ise en az 10 (on) yıl hizmet şartının aranmaya devam etmesi gerektiğinin mütalaa edildiği, ayrıca bu konu ile ilgili tereddütleri gidermeye yetkili olan Cumhurbaşkanlığından da görüş alınmasının,

uygun olacağı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından tereddütleri gidermek adına verilen görüşte;

1- Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanı kadrolarına 657 sayılı Kanunun 68/B bendi çerçevesinde 5 yıllık hizmet süresinin aranmasını,

2- Fakülte Sekreteri, Yüksekokul Sekreteri ve Enstitü Sekreteri kadrolarına yapılacak atamalarda ise genel hükümlere göre (1 ve 2 nci derece kadrolar için 10 yıl, 3 üncü derece kadrolar için ise 8 yıl) atama yapılmasını,

Uygun görmüştür.
Memurlar.Net - Özel

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