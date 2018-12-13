Oğlu tarafından vurulan emekli asker toprağa verildi
Merkez Yüreğir ilçesinde 4 yaşındaki oğlu tarafından kazara tabancayla vurulduğu ileri sürülen emekli uzman çavuşun cenazesi memleketi Osmaniye'de toprağa verildi
|13 Aralık 2018 18:46
|Yazdır
Adana'da 4 yaşındaki oğlu tarafından kazara tabancayla vurulduğu iddia edilen emekli uzman çavuşun cenazesi, memleketi Osmaniye'de defnedildi.
Adana Adli Tıp Kurumu morgundan yakınlarına teslim edilen Kerim K'nin cenazesi, Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı.
Emekli uzman çavuşun cenazesi, Düziçi Belediyesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kerim K'nin yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Adana'da dün akşam Kerim K, oğlunun elindeki tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralanmış, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı özel bir hastanede yaşamını yitirmişti.
Bu haber 3,745 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Taksiciden tepki çeken hareket
13 Aralık 2018 20:00
|Tunus'taki Kur'an yarışmasında Türk öğrenci 2'nci oldu
13 Aralık 2018 19:50
|İzmirliler yıllar sonra karla hasret giderdi
13 Aralık 2018 18:56
|Eski milletvekili Abdulhalim Aras vefat etti
13 Aralık 2018 18:53
|Hakkari'de üs bölgesine yıldırım düştü; 6 asker yaralı
13 Aralık 2018 18:10
|Türkiye, ilik nakli bekleyen Öykü için birleşti
13 Aralık 2018 18:03
|300 Polis Özel Harekat (PÖH) timinin tatbikatı nefes kesti
13 Aralık 2018 18:00
|Altuğ Verdi'nin ailesi ve yakınları Mersin'deki mezarını ziyaret etti
13 Aralık 2018 17:33
|Doktora öğrencisi 4 bin 500 TL maaşla araştırma yapacak
13 Aralık 2018 17:01
|Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ismi Yalova'da yaşayacak
13 Aralık 2018 15:30