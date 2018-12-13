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Oğlu tarafından vurulan emekli asker toprağa verildi

Merkez Yüreğir ilçesinde 4 yaşındaki oğlu tarafından kazara tabancayla vurulduğu ileri sürülen emekli uzman çavuşun cenazesi memleketi Osmaniye'de toprağa verildi
13 Aralık 2018 18:46
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Oğlu tarafından vurulan emekli asker toprağa verildi

Adana'da 4 yaşındaki oğlu tarafından kazara tabancayla vurulduğu iddia edilen emekli uzman çavuşun cenazesi, memleketi Osmaniye'de defnedildi.

Adana Adli Tıp Kurumu morgundan yakınlarına teslim edilen Kerim K'nin cenazesi, Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı.

Emekli uzman çavuşun cenazesi, Düziçi Belediyesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kerim K'nin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Adana'da dün akşam Kerim K, oğlunun elindeki tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralanmış, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı özel bir hastanede yaşamını yitirmişti.
Anadolu Ajansı
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