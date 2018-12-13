Eski milletvekili Abdulhalim Aras vefat etti
Eski milletvekili Abdulhalim Aras vefat etti.
|13 Aralık 2018 18:53
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Eski milletvekili Abdulhalim Aras vefat etti.
Aras'ın cenazesi, TBMM'de yarın düzenlenecek tören sonrasında Kocatepe Camisi'nde kılınacak Cuma namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
1925 yılında Develi'de doğan Aras, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Anavatan Partisi Kurucu Üyesi olan Aras, 12. Dönem'de Kayseri, 13. Dönem'de Siirt, 17 ve 18. Dönem'de ise Kocaeli milletvekilliği yaptı.
TBMM Başkanvekilliği görevinde de bulunan Aras, evli ve 5 çocuk babasıydı.
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