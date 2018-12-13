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İzmirliler yıllar sonra karla hasret giderdi

Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı
13 Aralık 2018 18:56
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İzmirliler yıllar sonra karla hasret giderdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçeye bağlı Bozdağ Mahallesi'nde hafta başından beri ara ara etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Deniz seviyesinden bin 135 metre yükseklikte bulunan mahallede yerler karla kaplandı. Sürücüler özellikle yolların yokuş bölümlerinde zorlandı.

Kar heyecanı yaşayan bazı çocuklar da kar topu oynadı.

Bozdağ Mahalle Muhtarı Halil Faruk Otçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalleye geçen hafta da kar yağdığını belirterek, hafta sonu yerini yağmura bırakan karın birkaç gündür ara ara etkili olduğunu belirtti.

Yollarda gerekli tedbirlerin alınması için ilgili kurumlara bilgi verdiklerini aktaran Otçu, mahallede yaşayan çocukların karın keyfini çıkardığını ifade etti.
İhlas Haber Ajansı
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