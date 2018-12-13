İzmirliler yıllar sonra karla hasret giderdi

OKUL PANSİYONLARINDA BELLETİCİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILMALIDIR? Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi; 25.11.2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğin "Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 39. maddesindeki hükümlerine göre yapılmaktadır.