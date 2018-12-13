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Fabrika gibi okul!

Kütahya'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 11 ayda ürettiği 600 ton temizlik malzemesi ile yaklaşık 1 milyon 500 bin lira gelir elde etti. Bilecek, Isparta, Eskişehir gibi çevre illerdeki kurumlara gönderilen ürünler büyük beğeniyle kullanılıyor.
13 Aralık 2018 19:00
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Fabrika gibi okul!

Kütahya'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 11 ayda ürettiği 600 ton temizlik malzemesi ile yaklaşık 1 milyon 500 bin lira gelir elde etti. Bilecek, Isparta, Eskişehir gibi çevre illerdeki kurumlara gönderilen ürünler büyük beğeniyle kullanılıyor.

Kütahya'nın merkez Vefa Mahallesi'nde geçtiğimiz öğretim yılında faaliyetine başlayan okulda döner sermaye yöntemiyle kurulan imalathanede, öğrenciler tarafından 'NE' Kimya markasıyla 100'e varan çeşitte sıvı grubu deterjan üretimi yapılıyor. Başta Kütahya olmak üzere Bilecik, Isparta, Eskişehir, gibi çevre illere pazarlanan temizlik malzemeleri öğrencilere ek gelir oluyor.

2018 Ocak ayında üretime başladıklarını söyleyen Okul müdürü Mustafa Özünlü, "Biz döner sermayemize katkı sağlamak amacı ile 2018 Ocak ayında üretime başladık ve sıvı temizlik malzemeleri kaleminde şuanda 43 çeşit ürünü üretiyoruz. Bu üretilen malzemeleri Kamu Hastaneleri, KYK yurtlarında birebir kullanılıyor. Yaptığımız üretim ile yaklaşık 1 buçuk milyonlara ciroya ulaştık. 11 ayda gelinen bir firma ve okul olarak baktığımızda çok güzel bir rakam. Biz bu 1 buçuk milyon liralık ciroyu ise 600 bin ton mamül üreterek yaptık. Biz burada öğrencilerimizin ile birlikte el sabunu, oda kokusu, çamaşır suyu üretiyoruz ve elde edilen geliri ise öğrencilerimize ile paylaşıyoruz. Ve önümüzde ki süreçte ise ultrason jeli üretimine başlayacağız. Arge çalışmamız sürüyor" dedi.

"3 ilin kamu kurumlarının temizlik malzemesini öğrencilerimiz üretiyor"

Bilecik, Isparta, Eskişehir Üretimden Sorumlu Okul Kimya öğretmeni Hakan Sümer, "Biz yaptığımız araştırmada deterjan malzemelerinin ham maddelerinin yurt dışından geldiğini öğrendik. Bizde kendi üretim imkanlarımız olmasına rağmen maliyet noktasında dışarıdan almanın daha cazip olduğunu gördük ve böyle bir işe başladı. Şuanda yıllık ciromuz bir okul gibi değil bir fabrika düzeyine ulaştık. Temizlikteki ana maddesi su'dur ve bizde çeşitli kimyasallar ile 43 çeşit ürün üretiyoruz. Öğrencilerimiz ile yaptığımız bu çalışma alanımızda zaman zaman 100 öğrenci ile çalıştığımız oldu" diye konuştu.

Öğrenciler ise yaptıkları çalışmadan memnun olduklarını, okurken aynı zamanda para kazandıklarını ve aile bütçesine katkıda bulunduklarını söylediler.
İhlas Haber Ajansı
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