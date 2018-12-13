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Mersin'de trafik kazası: 3'ü polis, 6 kişi yaralandı

Narenciye yüklü bir kamyon, arızalanan hafif ticari araç ile sürücüye yardım için duran polis ekiplerinin aracına çarptı
13 Aralık 2018 19:23
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Mersin'de trafik kazası: 3'ü polis, 6 kişi yaralandı

Mersin'de narenciye yüklü kamyonun, polis aracı ile hafif ticari araca çarpması sonucu 3'ü polis memuru, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndan Erdemli ilçesi istikametine giden 33 EAD 36 plakalı hafif ticari araçtan dumanlar yükseldi.

Yoldan geçen bir trafik ekibi, yardım etmek için aracın arkasında durdu.

Bu sırada 33 VC 600 narenciye yüklü bir kamyon, önce polis ekibinin aracına, daha sonra da hafif ticari araca çarptı.

Kazada yaralanan 3'ü polis, 6 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek, kaza hakkında bilgi aldı.

Şahne, daha sonra yaralıların tedavi gördüğü hastaneye gitti.
Anadolu Ajansı
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