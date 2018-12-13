Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Mersin'de trafik kazası: 3'ü polis, 6 kişi yaralandı
Narenciye yüklü bir kamyon, arızalanan hafif ticari araç ile sürücüye yardım için duran polis ekiplerinin aracına çarptı
|13 Aralık 2018 19:23
|Yazdır
Mersin'de narenciye yüklü kamyonun, polis aracı ile hafif ticari araca çarpması sonucu 3'ü polis memuru, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndan Erdemli ilçesi istikametine giden 33 EAD 36 plakalı hafif ticari araçtan dumanlar yükseldi.
Yoldan geçen bir trafik ekibi, yardım etmek için aracın arkasında durdu.
Bu sırada 33 VC 600 narenciye yüklü bir kamyon, önce polis ekibinin aracına, daha sonra da hafif ticari araca çarptı.
Kazada yaralanan 3'ü polis, 6 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek, kaza hakkında bilgi aldı.
Şahne, daha sonra yaralıların tedavi gördüğü hastaneye gitti.
Bu haber 1,200 defa okundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Alkollü sürücü, kazayı eşinin üzerine atmaya çalıştı
13 Aralık 2018 19:38
|Hemşire şırıngayla intihar etti
13 Aralık 2018 19:33
|Ankara'daki tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu
13 Aralık 2018 17:38
|Gaziantep'te merdivenden düşen kişi öldü
13 Aralık 2018 17:12
|Rize'deki olaylarda soruşturma için gizlilik kararı alındı
13 Aralık 2018 17:10
|Ordu'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
13 Aralık 2018 17:05
|Büyükçekmece Adliyesiyle ilgili bomba ihbarı asılsız çıktı
13 Aralık 2018 16:59
|Ele geçirilen silahları satan polise 25 yıl hapis
13 Aralık 2018 16:26
|Konya'ya nöbete gelen doktor YHT kazasında yaşamını yitirdi
13 Aralık 2018 16:02
|Prefabrik ev almak isterken dolandırıldı
13 Aralık 2018 15:56