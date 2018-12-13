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Alkollü sürücü, kazayı eşinin üzerine atmaya çalıştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, çarptığı kadının yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Recep A., polislere kazayı eşinin yaptığı yalanını söyledi. Alkolmetreye üflemek istemeyen Recep A., polise direnince gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
13 Aralık 2018 19:38
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Alkollü sürücü, kazayı eşinin üzerine atmaya çalıştı

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Kavaklık Mahallesi Sosyete Pazarı mevkisinde meydana geldi. Evinden çöp atmak için çıkan Sevilay Beşevli'ye (47), yolun karşısına geçtiği sırada Recep A.'nın kullandığı 67 UA 490 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Beşevli'nin yardımına koşan mahalleli, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Beşevli'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Sevilay Beşevli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİSE DİRENİNCE GÖZALTINA ALINDI

Kaza yerine gelen polis ekipleri, otomobilin yanındaki çifte, sürücünün kim olduğunu sordu. Alkollü olduğu görülen Recep A., kazayı eşi Buket A.'nın yaptığı yalanını söyledi. Buket A., polisin "Yaya nereden geçiyordu?" sorusuna tutarsız cevaplar verdi. Görgü tanıklarının kazayı Recep A.'nın yaptığını söylemesi üzerine polisler, alkol testi yapmak istedi. Alkolmetreyi üflemek istemeyen Recep A., polisle tartışmaya başladı. Recep A., direnmeye devam edince gözaltına alındı. Recep A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Buket A. da kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

EHLİYETİNE EL KOYULUP, PARA CEZASI KESİLDİ

Polis, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasından da sürücü olduğu belirlenen Recep A.'ya, 'alkolmetreyi üflememek'ten 2 bin, 'ilk kez alkolü araç kullanmak'tan da bin liralık para cezası keserken, ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el koydu. Recep A.'nın, savcılık onayının ardından kan testiyle promil ölçümü için hastaneye götürüleceği öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde; Sevilay Beşevli'nin, otomobilin çarpması ile yola fırladığı, çevredekilerin yardımına koştuğu ve sürücü Recep A.'nın araçtan indiği anlar yer alıyor.
DHA
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