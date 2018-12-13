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'Kumpas davaları'nın savcısı hakim karşısında

Kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi dava dosyalarının soruşturmalarını yürüten özel yetkili savcıyken Yargıtaya üye seçilen Mehmet Murat Yönder, üçüncü kez hakim karşısına çıktı
13 Aralık 2018 19:43
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'Kumpas davaları'nın savcısı hakim karşısında

Kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Ergenekon, Balyoz, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) gibi soruşturmalarda özel yetkili savcı olarak görev yapan eski Yargıtay Üyesi Mehmet Murat Y., üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, sanık Mehmet Murat Y., ile avukatı ve yakınları katıldı.

Örgüt tarafından özel yetkili savcı yapıldığı, kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, ÇYDD gibi davaların soruşturma süreçlerini yürüttüğü ifade edilen Mehmet Murat Y., duruşmada önceki oturumlarda tamamlayamadığı savunmasına devam etti.

İddianamede, uydurma delillerle basit olayları abartarak gece gözaltıları dahil tutuklama yapılması gibi haksız ve adil olmayan işlemleri yapan ekip içinde yer aldığı, örgüt talimatıyla Yargıtaya üye seçildiği, üye seçildikten sonra da FETÖ mensuplarıyla bir araya gelerek toplantılara katıldığı belirtilen Mehmet Murat Y., hakkındaki suçlamaları reddetti.

Aleyhindeki tanık ifadelerini kabul etmeyen Mehmet Murat Y., söylenti ve duyuma dayalı, maddi olgu içermeyen bu beyanların hükme esas alınamayacağını savundu.

Örgütün ceza daireleri sorumlusu eski Yargıtay Üyesi Muharrem K.'nın altında grup sorumlusu olarak görev yaptığı iddiasını da reddeden Mehmet Murat Y., kimsenin emri altına girmediğini ileri sürdü.

Sanık Mehmet Murat Y., FETÖ'nün yargı yapılanması eğitim birimi sorumlusu eski Anayasa Mahkemesi Raportörü Recep Ü.'nün, "yargı mensuplarının çocuklarının eğitimi ile ilgili işlemlerini takip ettiği, bu veliler arasında Mehmet Murat Y.'nin de bulunduğu" şeklindeki beyanını da kabul etmedi.

Mehmet Murat Y., bu eğitim birimiyle ilgili ByLock yazışmalarında, "Mehmet Murat Y.'nin çocuğu..." şeklinde geçen ifadenin de uydurma delil olduğunu öne sürdü.

ByLock kullandığı tespitini de reddeden sanık Mehmet Murat Y., tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 7 Mart 2019'a bırakıldı.

- Firari Öz ile çalıştı

Firari eski savcı Zekeriya Öz ile Ergenekon soruşturmasını yürüten Mehmet Murat Y., soruşturma kapsamına ÇYDD'yi sokarak, derneğin Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın İstanbul'daki evinde sabaha karşı arama yaptırmıştı. Saylan'ın kanser hastası olması nedeniyle arama ve gözaltı işlemleri kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Anadolu Ajansı
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