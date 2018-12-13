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Tunus'taki Kur'an yarışmasında Türk öğrenci 2'nci oldu

Tunus'ta yapılan Uluslararası Kur'an-ı Kerim Hafızlık, Güzel Okuma, Tefsir ve Tecvit Yarışması'nda Türk öğrenci Ali Lütfi Turhan 2'nci oldu.
13 Aralık 2018 19:50
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Tunus'taki Kur'an yarışmasında Türk öğrenci 2'nci oldu

Tunus'ta yapılan Uluslararası Kur'an-ı Kerim Hafızlık, Güzel Okuma, Tefsir ve Tecvit Yarışması'nda Türk öğrenci Ali Lütfi Turhan 2'nci oldu.

Tunus Din İşleri Bakanlığı tarafından "İmam İbn Arafe el-Vergammi" adı altında gerçekleştirilen yarışmanın 16'ncı oturumunun kazananları, başkent Tunus'taki Zeytune Camisi'nde düzenlenen törenle açıklandı. Törene İslam ülkelerinden çok sayıda din adamı da katıldı.

Tecvit dalında birinciliği yarışmanın en küçük katılımcısı 16 yaşındaki Faslı Abdulcelil Buveski kazanırken, ikinciliği ise Türk öğrenci Ali Lütfi Turhan ile İranlı Muhammed Hassan Muvahhidi paylaştı.

Kur'an-ı Kerim Hafızlık ve Tefsir dalında ise Tunuslu Muhammed bin Abdulkadir Maruf ile Sudanlı İbrahim Yusuf Adem Salih birinci, Moritanyalı Muhammed Mustafa el-Muctebi de ikinci oldu.

Tecvit dalında dereceye giren yarışmacılara 340 dolar ile bin 350 dolar, hafızlık ve tefsir dalında dereceye girenlere ise 340 dolar ile 2 bin dolar arasında değişen ödüller veriliyor.

Türkiye'nin yanı sıra Fas, Mısır, Cezayir, Filistin ve Kuveyt gibi 22 ülkenin katıldığı yarışma 8 Aralık'ta başlamıştı. Şu ana kadar 16 oturumun tamamlandığı yarışmanın, pazar günü sona ermesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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