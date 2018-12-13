Taksiciden tepki çeken hareket
Bursa'da yaya geçidini işgal ederek yolun karşısına geçen taksi görenlerin tepkine yol açtı.
|13 Aralık 2018 20:00
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Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaya geçidinden karşıya geçen taksi tepki çekti.
Taksi sürücüsünün, karşıya geçerken, aynı şekilde caddenin karşısına geçmek için önünde yürümekte olan bir kadın yayaya kenara çekilmesi için korna çalması görenleri şaşırttı.
Yaya geçidinden karşıya geçen taksi, Kent Meydanı yönünde uzaklaşarak gözden kayboldu.
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