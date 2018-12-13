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Taksi plakaları yüzde 30 eridi

Bir zamanlar 2 milyon TL bandına dayanarak yatırımcısının yüzünü güldüren taksi plakası fiyatları şu aralar görülmemiş bir düşüş yaşıyor. Fiyatlar yaklaşık yüzde 30'luk düşüş ile 1 milyon 300 binli seviyelere kadar gerilemiş durumda. Sektör temsilcileri ise yaşanan düşüşü farklı nedenlere bağlarken plakaların altın gibi olduğunu yeniden 2 milyon seviyelerine yükseleceğine inanıyor.
13 Aralık 2018 20:04
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Taksi plakaları yüzde 30 eridi

Yatırımcısına bu zamana kadar hiç kaybettirmeyen, evini arsasını satarak girişimde bulunanların yanı sıra futbolculardan şarkıcılara kadar çok farklı iş kollarından yüzlerce kişinin yatırımının dahi olduğu öne sürülen taksi plakası fiyatlarında büyük düşüş yaşanıyor.

Bir zamanlar 2 milyon TL bandına dayanan fiyatlar şimdilerde yüzde 30'a yakın düşüşle 1 milyon 300 binli seviyelere kadar gerilemiş durumda.

Yaşanan büyük düşüşün perde arkasında ise yatırımcının farklı alternatiflere kayması olduğunu iddia eden de var kazanç vergisi uygulaması ve korsana bağlayan da.

UBER-taksi geriliminin sert bir şekilde yaşandığı Mart ayında fiyatlar 100 bin TL birden düşerek 1 milyon 600 bin TL seviyelerine kadar gerilemişti.

Görülmemiş düşüş

İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk taksi fiyatlarında yaşanan düşüşün bu zamana kadar görülmemiş bir seviye olduğunu belirtiyor. Öztürk, plaka fiyatlarının 1 milyon 800 bin bandından 1 milyon 300 bin bandına inerek 500 bin TL gerilediğini aktarırken söz konusu düşüşte taksiler üzerinden yaşanan polemiklerin ve yönetimsel hataların da olduğuna vurgu yapıyor.

Aylık getirisi 8 bin TL

Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği İstişare Kurulu üyesi Mustafa Karayılan da taksi plakalarında yaşanan düşüşü doğruladı.

İşlerinin geçtiğimiz yıllara göre yüzde 80 civarında azaldığına dikkat çeken Karayılan, ''Tek tük plaka için talep oluyor. Şu an plakanın aylık getirisi 8 bin TL. Farklı getiri araçlarının 4 katı daha fazla kazandırmasından kaynaklı yatırımcı bu parayı o taraflara yatırıyor. O yüzden fiyatlarda bir düşüş yaşanıyor.'' diye konuştu.

Yüzde 3'lük vergi yatırımcıyı uzaklaştırdı

Sektörün öncülerinden taksi alım-satımı yapan bir firmanın yetkili ise taksi plaka fiyatlarında yaşanan düşüşü korsan hizmet veren araçlara ve geçtiğimiz Nisan ayında çıkan satışta yüzde 3 kazanç vergisi uygulamasına bağlıyor.

Altın gibi, yeniden 2 milyon TL'yi görecek

Sektör yetkilisi, artık satımlarda noterde gerçek bedel üzerinden yüzde 3'ün otomatikman kesilmesinin yatırımcının plakalara ilgi göstermesinin önüne geçtiğini kaydederek şöyle konuşuyor;

''Şu an fiyatlar 1 milyon 300 - 1 milyon 400 bin aralığında. Bu rakamlar bir ara 1 milyon 900 bin bandına kadar çıkmıştı. Taksi plakası altın gibidir. Düşer çıkar. Şu an hem satıcı hem de alıcı çok. Ama bu rakamlardan alanlar şunu bilir 2 milyona yeniden çıkacak bu fiyatlar.''

Plaka satışında yüzde 3 kazanç vergisi uygulaması sene başında uygulanmaya başladı. Uygulama ile plaka satışlarında noterde gerçek değer üzerinden harçlar direk kesiliyor. Bu da İstanbul'da hizmet veren bir taksinin plakasının satışında yüzde 30'luk düşüş öncesi 42 bin TL vergi anlamına geliyor.

Sadece bir plaka alınabiliyor

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sadece bir adet taksi plakası sahibi olabiliyor. Bir taksi plakası olan ikinciyi alamıyor. Ayrıca eğer İstanbul'da bu plakayı alacaksa burada ikametgahı olması gibi bir takım şartlar da bulunuyor ve plakaları geçimini taksicilikle kazanmak isteyenler alabiliyor.

60 bin taksi var

Son verilere göre Türkiye'de 60 binden fazla taksi bulunuyor ve bunun 18 bini İstanbul'da. Bu taksilerin yüzde 60'ı mobil taksi, yüzde 40'ı ise bir durağa bağlı olarak çalışıyor. İstanbul'da bin kişiye düşen taksi sayısı ikinin altına düşmüş durumda.

Taksi ücretleri

Türkiye'nin her ilinde taksi açılış ücretleri ve kilometre başına alınan ücretler farklı. İstanbul'da taksimetre açılış ücreti 4 liraya, kilometre başına ücret 2.5 liraya ve kısa mesafe ücreti de 10 lira olarak biliniyor. UKOME'nin yeni düzenlemesi ile taksimetre ücretleri, her yıl eylül ayında düzenli olarak "enflasyon, asgari ücrete yakıta gelen zam" oranlarının ortalaması alınarak artırılıyor.

Fiyatı 10 kat arttı

2000'li yılların başında fiyatı 200 bin TL olan taksi plakaları farklı yatırım araçlarından daha fazla kazandırmasından kaynaklı fiyatı bir ara 2 milyon TL bandına dayanmıştı.

Kenan Biter
Yeni Şafak
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