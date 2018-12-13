MHP'li Kılavuz'dan 'Ülkü Ocakları' açıklaması

MHP Mersin Milletvekili ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ocak 2019 tarihinde Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görev süresinin tamamlanacağı talimatını verdiğini belirterek, "Bizler her zaman liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in emrindeyiz. İyi günde kötü günde; hiçbir dünyevi kaygı gözetmeden liderimizin yanındayız" dedi.

Kılavuz, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görev süresinin 1 Ocak 2019'da tamamlanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 7 yıla yakındır Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsatan Kılavuz, Ülkü Ocakları'nın doğrudan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin şahsına bağlı olarak çalışmalarını sürdüren bir eğitim ve kültür vakfı olduğunu belirtti. 2018 Mayıs ayında milletvekilliği aday adaylığı başvurusu öncesi ve 24 Haziran'da milletvekili seçilmesi sonrası Bahçeli'den mevcut görevinden ayrılmak üzere müsaade istediğini kaydeden Kılavuz, "O zaman iki görevimize de devam etmemiz yönünde talimat vermişlerdi. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü de 1 Ocak 2019 tarihinde görev süremizin tamamlanacağı talimatı verdiler. Bizler her zaman liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in emrindeyiz. İyi günde kötü günde; hiçbir dünyevi kaygı gözetmeden liderimizin yanındayız. Bizim sadakatimizin üstünde hiçbir makam yoktur, asla da olamayacaktır. Namusumuzla, şerefimizle aldığımız bu görevi 1 Ocak tarihinde yine namusumuzla, şerefimizle bizzat liderimizin kendi iradesi ile tamamlıyoruz. Bizim için en büyük onur budur" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 7 yıllık zaman zarfında Türklük bilincine ve İslam ahlakına haiz bir nesil yetiştirdiklerini ifade eden Kılavuz, bu kapsamda eğitim, kültür, spor, sanat, edebiyat, sosyal sorumluluk alanlarında binlerce faaliyet tertip edip yardım kampanyaları düzenlediklerini anlattı. Kılavuz, şunları kaydetti:

"Bazı basın kuruluşları iki gündür kasıtlı olarak fitne çıkarmak için bu rutin değişikliği bir sorun varmış gibi yorumlayanları görüyoruz. Bu şahıslar, ülkücü hareketi yıpratmak adına bu tezviratları ilk defa yapmıyorlar. Bu olaya karşı uyanık olmamız gerekiyor. Bunun aksi bir şey düşünülemez. Yaklaşık 7 yıldır taşıdığımız bu kutlu bayrağı 1 Ocak 2019 tarihinde devredeceğiz. Ama herkes bilmelidir ki bizler liderimiz Devlet Bahçeli Bey'i her zaman ifade ettiğimiz gibi siyasi bir liderin dışında büyüğümüz, öğretmenimiz, babamız olarak kabul ettik. Bu şuurla 1 Ocak'tan sonra da davamıza ve liderimize sadakatimiz, samimiyetimiz, bağlılığımız her zamanki gibi en üst düzeyde olacaktır."