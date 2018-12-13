MHP'li Kılavuz'dan 'Ülkü Ocakları' açıklaması
|13 Aralık 2018 20:18
|Yazdır
MHP Mersin Milletvekili ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ocak 2019 tarihinde Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görev süresinin tamamlanacağı talimatını verdiğini belirterek, "Bizler her zaman liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in emrindeyiz. İyi günde kötü günde; hiçbir dünyevi kaygı gözetmeden liderimizin yanındayız" dedi.
Kılavuz, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görev süresinin 1 Ocak 2019'da tamamlanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 7 yıla yakındır Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsatan Kılavuz, Ülkü Ocakları'nın doğrudan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin şahsına bağlı olarak çalışmalarını sürdüren bir eğitim ve kültür vakfı olduğunu belirtti. 2018 Mayıs ayında milletvekilliği aday adaylığı başvurusu öncesi ve 24 Haziran'da milletvekili seçilmesi sonrası Bahçeli'den mevcut görevinden ayrılmak üzere müsaade istediğini kaydeden Kılavuz, "O zaman iki görevimize de devam etmemiz yönünde talimat vermişlerdi. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü de 1 Ocak 2019 tarihinde görev süremizin tamamlanacağı talimatı verdiler. Bizler her zaman liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in emrindeyiz. İyi günde kötü günde; hiçbir dünyevi kaygı gözetmeden liderimizin yanındayız. Bizim sadakatimizin üstünde hiçbir makam yoktur, asla da olamayacaktır. Namusumuzla, şerefimizle aldığımız bu görevi 1 Ocak tarihinde yine namusumuzla, şerefimizle bizzat liderimizin kendi iradesi ile tamamlıyoruz. Bizim için en büyük onur budur" ifadelerini kullandı.Ülkü Ocakları'nda deprem! Görevden alındılar
Yaklaşık 7 yıllık zaman zarfında Türklük bilincine ve İslam ahlakına haiz bir nesil yetiştirdiklerini ifade eden Kılavuz, bu kapsamda eğitim, kültür, spor, sanat, edebiyat, sosyal sorumluluk alanlarında binlerce faaliyet tertip edip yardım kampanyaları düzenlediklerini anlattı. Kılavuz, şunları kaydetti:
"Bazı basın kuruluşları iki gündür kasıtlı olarak fitne çıkarmak için bu rutin değişikliği bir sorun varmış gibi yorumlayanları görüyoruz. Bu şahıslar, ülkücü hareketi yıpratmak adına bu tezviratları ilk defa yapmıyorlar. Bu olaya karşı uyanık olmamız gerekiyor. Bunun aksi bir şey düşünülemez. Yaklaşık 7 yıldır taşıdığımız bu kutlu bayrağı 1 Ocak 2019 tarihinde devredeceğiz. Ama herkes bilmelidir ki bizler liderimiz Devlet Bahçeli Bey'i her zaman ifade ettiğimiz gibi siyasi bir liderin dışında büyüğümüz, öğretmenimiz, babamız olarak kabul ettik. Bu şuurla 1 Ocak'tan sonra da davamıza ve liderimize sadakatimiz, samimiyetimiz, bağlılığımız her zamanki gibi en üst düzeyde olacaktır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Gül: Kazanın hiçbir şekilde üstü örtülemez
13 Aralık 2018 22:08
|Bakan Kurum'dan imar barışı açıklaması
13 Aralık 2018 21:53
|AK Parti Balıkesir İl Başkanlığına atama
13 Aralık 2018 21:38
|Koray Aydın'dan istifa açıklaması
13 Aralık 2018 20:48
|Meclis'te 'Kürt illeri' tartışması
13 Aralık 2018 20:13
|Tren kazasında yaralananlanan 7 kişi taburcu oldu
13 Aralık 2018 19:18
|Bakan Gül'den AİHM'in Demirtaş kararına tepki
13 Aralık 2018 19:08
|Şırnak Valisi Aktaş'tan teröre karşı birlik çağrısı
13 Aralık 2018 18:43
|Bahçeli: Kazayla ilgili çok yönlü araştırma yapılmalı
13 Aralık 2018 18:40
|Vali, uyuşturucu ihbarı yaptı! Konağa gelen polislere...
13 Aralık 2018 18:03