1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde sözleşmeli er alımı için başvurularını almıştı. Bugün sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları açıklandı.
13 Aralık 2018 20:53
Yazdır
Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları 2018 Yılı Sözleşmeli Er Temini kapsamında 17 Aralık 2018 - 11 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacak olan Seçim Aşaması Faaliyetleri için aday başvuruları değerlendirildi. Sonuçlarınızı aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU SONUCU İÇİN;TIKLAYINIZ

Başvuruda bulunan adaylardan Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılanlar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) adresinde hazır bulunacaklar.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,442 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Askeri helikopter fenalaşan hasta için havalandı
13 Aralık 2018 21:58		 3 ilde eğitime ara verildi
13 Aralık 2018 21:03
Otogarda yılbaşı öncesi asayiş denetimi
13 Aralık 2018 18:26		 Okul bahçesinde drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza
13 Aralık 2018 18:07
İki hemşireye taksirle yaralamadan para cezası
13 Aralık 2018 17:54		 Kimlik kartı ve sürücü belgesinde randevu süresi kısalıyor
13 Aralık 2018 17:30
Erbaş: Selamet, aile içerisindeki uyum, ahenk demektir
13 Aralık 2018 17:20		 Tren kazasının sebebi '2 dakikalık gecikme'de gizli
13 Aralık 2018 16:07
Hazine ve Maliye Bakanlığının ikinci 100 günlük hedefleri belli oldu
13 Aralık 2018 15:47		 Avrupa Sosyal Haklar Komitesi üyeliğine Yusuf Balcı seçildi
13 Aralık 2018 15:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci 100 günlük planda, 3600 ek gösterge ve ek ders ücreti açıklaması
Ankara'daki tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetti
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
2. 100 günlük eylem planının tam metni
Valilik: Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı
İkinci 100 günlük eylem planında, kamu personelini ilgilendiren maddeler
AKK kalktı, hız düştü, fiyat uçtu
Kamuda geçen her işçilik süresi, memur intibakında dikkate alınmıyor
Memurlar için gelir vergisi yüzde 15'te sabitlensin
Yurt genelinde, 11 youtuber gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aracın olmadığı halde trafik cezası gelmesi 3
12.12.2018 chp ve iyi partinin anlaşması 2
sinan meydan 2
rize emniyet müdürünün vurulması 2
jan koller 1
ceo 2
zani 2
putlarla izzetli olmak 1
eski türk filmlerindeki saçmalıklar 2
11.12.2018 galatasaray vs porto maçı 2
SON İLANLAR
Eleşkirt Belediyesi Antrenör Alım İlanı
Yalova Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersinde 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi 33 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 1 Geçici İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kadıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi 37 Geçici İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam