Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları açıklandı!
Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde sözleşmeli er alımı için başvurularını almıştı. Bugün sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları açıklandı.
|13 Aralık 2018 20:53
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Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları 2018 Yılı Sözleşmeli Er Temini kapsamında 17 Aralık 2018 - 11 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacak olan Seçim Aşaması Faaliyetleri için aday başvuruları değerlendirildi. Sonuçlarınızı aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz.
SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU SONUCU İÇİN;TIKLAYINIZ
Başvuruda bulunan adaylardan Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılanlar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) adresinde hazır bulunacaklar.
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