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Ortaokul öğrencisi köprülü kavşaktan aşağı düştü
Antalya'da, ortaokul öğrencisi Zerda T. (14), 5 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan yola düştü.
|13 Aralık 2018 20:58
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Olay, Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana geldi. Kepez Belediyesi hizmet binası önündeki köprülü kavşakta yürüyen ortaokul öğrencisi Zerda T., henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 5 metreden yola düştü.
Zemine çakılması sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan Zerda T. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.
İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Zerda T.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Zerda T., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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