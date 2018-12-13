500 kişilik personel alımı için 3 bin 964 kişi başvurdu
Karabük'te, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 500 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.
|13 Aralık 2018 21:13
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KARABÜK Belediyesi Nikah salonunda yapılan kura çekimine İŞKUR Müdür vekili Mustafa Çalış, kurumların yetkilileri ve başvuru yapan kişiler katıldı.
İŞKUR İl Müdür vekili Mustafa Çalış, İl Özel İdaresi, Karabük Üniversitesi, Belediyeler ve Kamu Kurumlarının ihtiyaçları için 6 ay süreli 500 personele yönelik noter kurasını belirlediklerini belirterek, " Geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca başvuru alma sürecindeydik.
İl ve ilçelerimizde TYP kapsamında toplam 500 kişiyi çalıştıracağız. 17 Aralık'ta işbaşı yapacak 500 kişi için kurumumuza ise 3 bin 964 kişi başvurdu" dedi.
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