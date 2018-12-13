Kaza yerinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
TCDD'nin yürüttüğü çalışmalar sonrasında kılavuz lokomotifi, olay yerinden kaldırılarak, başka bir alana taşındı
|13 Aralık 2018 21:28
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Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
YHT ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifinin çarpıştığı Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda enkazın kaldırılmasına devam ediliyor.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD), yürüttüğü çalışmalar sonrasında kılavuz lokomotifi, olay yerinden kaldırılarak başka bir alana taşındı, istasyonun bulunduğu üst geçitin parçalarının bazı bölümleri de alındı.
Öte yandan, YHT'nin enkazının kaldırılması için de vinçlerle yapılan çalışmalara ağırlık veriliyor.
Olay yerinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile sağlık görevlileri de bulunuyor.
Kaza bölgesinde polis ekipleri de bekletiliyor.
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