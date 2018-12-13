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Dilek öğretmenin başarısı şarkı oldu

SAMSUN'un Çarşamba ilçesi Kumköy İlkokulu'nda görev yaparken uluslararası bir vakıf tarafından 2014 yılında 'Dünyanın en iyi 50 öğretmeni' arasında gösterilen ilk Türk öğretmen olan Dilek Livaneli'nin başarısı, yerel sanatçı Atakan Karadeniz tarafından şarkıya dönüştürüldü.
13 Aralık 2018 21:48
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Dilek öğretmenin başarısı şarkı oldu

SAMSUN'un Çarşamba ilçesi Kumköy İlkokulu'nda görev yaparken uluslararası bir vakıf tarafından 2014 yılında 'Dünyanın en iyi 50 öğretmeni' arasında gösterilen ilk Türk öğretmen olan Dilek Livaneli'nin başarısı, yerel sanatçı Atakan Karadeniz tarafından şarkıya dönüştürüldü.

Hint asıllı iş adamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı tarafından 2014'te düzenlenen 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında yer alan ilk Türk öğretmen olan ve o dönem Samsun'un Kumköy İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Dilek Livaneli'nin (36) başarısı notalara döküldü. Samsun'da müzisyenlik yapan Atakan Karadeniz, Dilek Livaneli ile ilgili belgesel filmini izleyip çok etkilendi. Ardından Livaneli'nin başarı hikayesini anlatan şarkı sözlerini yazıp besteledi. Dilek Livaneli'nin başarısının ve çabasının kendisini çok etkilediğini söyleyen Karadeniz, "Dilek öğretmenin belgesel filminde onun azmini, yaptıklarını, öğrencileriyle olan iletişimini, velileri için yaptığı çabayı görünce çok etkilendim. Sonra bir müzisyen olarak bu başarı hikayesinden ilham alıp şarkı sözlerini yazdım. Ardından notaları birden bire ortaya çıktı ve bestesini de hızlıca yaptım. Enstrümanlarla ilk kez çalınıp, sözleriyle birlikte söylendiği şarkının videosunu sosyal medyada paylaştım. Çok da güzel bir ilgi gördü. Bu ülkeye bir Dilek yetmez, bin Dilek lazım" dedi.

Kendi adına bir şarkı yapıldığını duyduğunda çok mutlu olduğunu, gurur duyduğunu dile getiren Dilek Livaneli ise, "Sayın Atakan Karadeniz'e ve değerli müzisyen ekibine çok teşekkür ederim. Şarkılar ölümsüzdür ve beni bu şarkıyla ölümsüzleştirdikleri için minnettarım. Sevinçten olacak, dinlemeye doyamıyorum. Müzisyenlerimiz bu şarkıyı aynı zamanda benim gibi canla başla çalışan tüm öğretmenler adına da hediye etmiş oldular" diye konuştu.

ŞARKINI SÖZLERİ

'Bir Dilek yetmez, bin Dilek lazım' isimli şarkının sözleri ise şöyle:

Bir dilek tut umut olsun, bir dilek tut yaşamlara/ Bir dilek tut ışık olsun, sevgi dolu yarınlara/ Bir Dilek yetmez umutlara, hayallere yarınlara/ Bin Dilek gerek çocuklara, okullara, bu vatana/Bir Dilek geldi umut oldu, bir Dilek geldi buralara/ Bir Dilek geldi güneş doğdu, baş öğretmen yolunda.
DHA
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