Bakan Kurum'dan imar barışı açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan imar barışı açıklaması - "9 milyon vatandaşımız imar barışına başvurdu, yaklaşık 8 milyon 300 milyon ödeme yapıldı, bu barıştan 13 milyon vatandaşımızın yararlanmasını bekliyoruz"
|13 Aralık 2018 21:53
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "9 milyon vatandaşımız imar barışına başvurdu. Yaklaşık 8 milyon 300 milyon ödeme yapıldı. Bu barıştan 13 milyon vatandaşımızın yararlanmasını bekliyoruz" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TBMM Genel Kurulunda imar barışına ilişkin soruya cevap verdi.
Kurum, "9 milyon vatandaşımız imar barışına başvurdu. Yaklaşık 8 milyon 300 milyon ödeme yapıldı. Bu barıştan 13 milyon vatandaşımızın yararlanmasını bekliyoruz. Bu barış 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapıları ilgilendiriyor" dedi.
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