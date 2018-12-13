1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Askeri helikopter fenalaşan hasta için havalandı

Ağrı'da kar nedeniyle yolu kapanan köyde fenalaşan hasta, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
13 Aralık 2018 21:58
Yazdır
Askeri helikopter fenalaşan hasta için havalandı

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hastanın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyü Kaynak mahallesinde bir vatandaşın rahatsızlandığı ihbarını alan 112 Acil Servis ekiplerinin köy yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olması durumunu İl Jandarma Komutanlığıyla paylaştığı aktarıldı.

İl Jandarma Komutanlığının Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın talimatıyla harekete geçtiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hastanın tahliyesi maksadıyla 13 Aralık 2018 günü saat 17.00 sıralarında Doğubayazıt ilçesinde konuşlu bulunan Jandarma Genel Komutanlığına ait bir adet skorsky tipi helikopter bölgeye sevk edilmiş ve hastayı aldıktan sonra Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına inerek hazır bekleyen 112 Acil servis ekiplerine teslim etmiştir. Hasta 112 Acil Servis ekipleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, hastanın hayati tehlikesi bulunmamaktadır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 926 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Davalardaki hedef süreler vatandaşa bildirilecek
13 Aralık 2018 22:43		 Adliye personeline öfke kontrolü eğitimi
13 Aralık 2018 22:23
3 ilde eğitime ara verildi
13 Aralık 2018 21:03		 Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları açıklandı!
13 Aralık 2018 20:53
Otogarda yılbaşı öncesi asayiş denetimi
13 Aralık 2018 18:26		 Okul bahçesinde drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza
13 Aralık 2018 18:07
İki hemşireye taksirle yaralamadan para cezası
13 Aralık 2018 17:54		 Kimlik kartı ve sürücü belgesinde randevu süresi kısalıyor
13 Aralık 2018 17:30
Erbaş: Selamet, aile içerisindeki uyum, ahenk demektir
13 Aralık 2018 17:20		 Tren kazasının sebebi '2 dakikalık gecikme'de gizli
13 Aralık 2018 16:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Televizyonda kaçırılmayacak fırsatlar
Büyük indirim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eski türk filmlerindeki saçmalıklar 2
google earth uçuş simülatörü 1
11.12.2018 galatasaray vs porto maçı 1
bana 1 adım gelene ben 10 adım giderim 1
sözlükte gün yapmaya karar vermek 4
fatih portakal hakkında suç duyurusu 2
13.12.2018 beşiktaş vs malmö maçı 2
5816 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 4
aracın olmadığı halde trafik cezası gelmesi 3
reklam 2
SON İLANLAR
Eleşkirt Belediyesi Antrenör Alım İlanı
Yalova Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersinde 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi 33 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 1 Geçici İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kadıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi 37 Geçici İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam