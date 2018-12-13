Askeri helikopter fenalaşan hasta için havalandı
|13 Aralık 2018 21:58
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Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hastanın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldığı bildirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyü Kaynak mahallesinde bir vatandaşın rahatsızlandığı ihbarını alan 112 Acil Servis ekiplerinin köy yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olması durumunu İl Jandarma Komutanlığıyla paylaştığı aktarıldı.
İl Jandarma Komutanlığının Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın talimatıyla harekete geçtiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Hastanın tahliyesi maksadıyla 13 Aralık 2018 günü saat 17.00 sıralarında Doğubayazıt ilçesinde konuşlu bulunan Jandarma Genel Komutanlığına ait bir adet skorsky tipi helikopter bölgeye sevk edilmiş ve hastayı aldıktan sonra Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına inerek hazır bekleyen 112 Acil servis ekiplerine teslim etmiştir. Hasta 112 Acil Servis ekipleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, hastanın hayati tehlikesi bulunmamaktadır."
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