Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
Bakanlar görüşmede Suriye konusunu ele aldı
|13 Aralık 2018 22:18
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Çavuşoğlu ve Pompeo, Suriye konusunu ele aldı.
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