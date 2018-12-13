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Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Bakanlar görüşmede Suriye konusunu ele aldı
13 Aralık 2018 22:18
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Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Çavuşoğlu ve Pompeo, Suriye konusunu ele aldı.
Anadolu Ajansı
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