Adliye personeline öfke kontrolü eğitimi

Gaziantep Adliyesi'nde görev yapan Yazı İşleri Müdürü, Zabıt Katibi, Mübaşir ve Hizmetli personele Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli psikolog ve pedagoglar tarafından "öfke kontrolü" eğitimi verildi.

Çok sayıda personelin katıldığı iki oturum şeklinde düzenlenen eğitim programında stres, stresin belirtileri, stres tepkileri, stresin kaynağı, stresin manevi, fiziksel, zihinsel, duygusal boyutu, kişilik özelliklerinin stres üzerindeki etkisi, stresle başa çıkmayı kolaylaştıran faktörler, öfke nedir, neden öfkeleniriz, öfkeyle başa çıkma yolları, bedensel ve zihinsel rahatlama metodları ve nefes egzersizleri üzerine katılımcılara bilgiler verilerek çeşitli testler yapıldı. Sakin olmanın her zaman doğru düşünmeyi ve doğru kararlar almayı beraberinde getirdiğini ifade eden Pedagog Meryem Zevkinli, "öfkenin ise bazen geri dönülmez hatalara neden olduğunu kaydetti. Pedegog Meryem Zevkinli, "Öfke tamamen dışsal bir kişi veya faktörün sizin değer yargılarınızdan birisine dokunmasıyla başlar. Daha sonrasında aşırı kızgınlık ve öfke bilinci kısa sürede olsa düşünmenin dışında bırakır. Bu noktada önce tam olarak bir olaya öfkelenmeden kendinizdeki değerlerin neler olduğu yani hassasiyet gösterdiğiniz asıl konunun ne olduğunu bilip ona uygun şekilde öfkeyi tolere etmeyi öğrenmeliyiz. Sonuçta insanlar kendilerine öğretilen ve öğrenebildiği kadarına sahiptir. Siz o kişi değilsiniz o da siz değil, haliyle böyle düşünmemesinin normal olduğunu bilmeniz gerekmektedir" dedi. Pedagog Serap Melek Kılıç ise, "Sakinliğin her noktada doğru düşünmemizde ki rolü büyüktür. Sakinliği hayatımıza yerleştirmeliyiz. Öfke ile baş etmenin sizin ve sevdikleriniz ile birlikte karşınızdakinin hayatını daha da güzelleştirebileceğini unutmamalıyız" şeklinde konuştu.

Gaziantep Adalet Komisyon Başkanı Ercan Kumhak da, "Adliyelerde stresli bir çalışma ortamında, gerek amirlerimizle, gerek çalışma arkadaşlarımızla sorunlar yaşayabiliyoruz, iş ve ev hayatında karşılaştığımız sorunlarla baş edebilmek amacıyla bu tür eğitimlere önem veriyoruz ve personelimize bu yönde eğitimleri sık sık tekrarlayacağız. Bu tür seminerlerin zamanla çok faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu. Eğitime katılan personel için de farklı bir deneyim olduğunu belirten Kumhak "düzenlenen eğitimin geri bildirimini almak çok sevindirici, personelimizin adliyeye gelen vatandaşa nasıl davranması gerektiğini, üstlerine ve çalışma arkadaşlarına nasıl davranması gerektiğini öğrenmesi açısından bu eğitimin çok şey kattığına inanıyorum" diye konuştu.