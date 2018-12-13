Babanın çocuklarının elini sobada yaktığı iddiası
Kocaeli'de ilkokul öğrencisi iki çocuğunun ellerini sobada yaktığı iddia edilen Suriye uyruklu baba tutuklandı
|13 Aralık 2018 22:33
|Yazdır
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iki çocuğunun elini sobada yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, General Edip Bayoğlu İlkokulu öğrencisi Suriyeli M.N.K. (11) ile A.K'nin (7) ellerinin yanması nedeniyle okula gelemediğini öğrenen okul idaresi, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri yaptıkları inceleme ve aldıkları ifadeler doğrultusunda, M.N.K. ile A.K'nin ellerinin, babaları A.K. (34) tarafından sobaya tutularak yakıldığını tespit etti.
Gözaltına alınan A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyeye tutuklandı.
Bu haber 884 defa okundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Uyuşturucu şüphelisine vatandaş tepkisi
13 Aralık 2018 22:53
|Kastamonu'da ses kaydıyla tehdide 9 yıl hapis cezası
13 Aralık 2018 21:23
|Kaçak asansörün düşmesine ilişkin davada karar
13 Aralık 2018 19:28
|Şehit Emniyet Müdürü'nün katil zanlısı tutuklandı
12 Aralık 2018 20:48
|ÖSYM sınavlarına giren 24 joker tutuklandı
11 Aralık 2018 23:00
|Hakkari'deki ihaleye fesat karıştırma operasyonu
10 Aralık 2018 19:06
|Yolcu otobüsünde 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
09 Aralık 2018 20:44
|Genel Cerrahın ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
09 Aralık 2018 16:16
|Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan memur tutuklandı
08 Aralık 2018 22:01
|İki amirini öldüren zabıta memuru tutuklandı
08 Aralık 2018 15:19