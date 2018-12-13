Cumhurbaşkanlığı'dan net yorum... Bu harekat bir mesajdır!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır"
|13 Aralık 2018 22:48
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesine yönelik hava harekatına ilişkin, "Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır." ifadesini kullandı.
Altun, Twitter'dan, TSK'nın sınır ötesine hava harekatıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:
"Bu akşam Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgesel istikrara ve ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan terör unsurlarının yuvalandığı önemli merkezlerden biri olan Sincar ve Karacak Dağı'na başarılı bir hava harekatı icra etti. Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır."
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